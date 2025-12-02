自由電子報
健康 > 杏林動態

台灣醫療科技展4日南港開展 陽交大附醫搶先曝光創新成果

2025/12/02 15:47

陽交大附醫院長黃志賢（左1）、外科部主任蔡建和（中）及醫師林志銘介紹「FSOR 手術視訊整合紀錄系統」。（記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕台灣醫療科技展4日將在南港展覽館一館開展，參展之一的國立陽明交通大學附設醫院，今天搶先在蘭陽院區曝光創新成果。院長黃志賢表示，智慧複合式手術室、骨科微創電腦導航，以及猶如「牙科 GPS」的3D植牙導航系統，均是陽交大附醫邁向智慧醫療的最新亮點！

陽交大附醫建置「智慧複合式手術室」，結合3D導航與即時影像，能將手術精準度推向頂峰。外科部主任蔡建和說，嶄新醫療設備將有效實現跨科別、高難度手術的安全與準確性，大幅降低病人風險。

「X-Guide 3D植牙導航系統」提供陽交大附醫牙醫師更準確資訊，可快速完成微創植牙，術後傷口小，降低腫脹疼痛感，縮短診療時間。（記者王峻祺攝）

另外，醫院也導入「微創電腦導航脊椎手術」，提供鋼釘定位的即時回饋，將椎弓釘置入準確率極大化，有效降低神經損傷，加速患者復原；面對植牙潛在風險，「X-Guide 3D 植牙導航系統」也會提供醫生更準確資訊，可快速完成微創植牙，術後傷口小，降低腫脹疼痛感，縮短診療時間。

院長黃志賢說，陽交大附醫全面邁向智慧醫療里程碑，期望讓高難度手術更安全、恢復期更短，為追求更高效的手術流程與資料管理，也引入「FSOR 手術視訊整合紀錄系統」，能將多路手術影像和病患數據即時整合、自動儲存，並與病歷系統無縫接軌。

他說，這套系統不僅優化臨床影像管理、降低人為錯誤，還能進行遠距視訊協作，讓院內外專家隨時提供支援，是醫院邁向全方位智慧手術整合的關鍵利器。

陽交大附醫引入「FSOR手術視訊整合紀錄系統」，能將多路手術影像和病患數據即時整合、自動儲存，並與病歷系統無縫接軌。（記者王峻祺攝）

陽明交大醫院醫療團隊合影。（記者王峻祺攝）

