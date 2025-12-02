健康網》袁惟仁、高橋伸輔步王曉民後塵 醫：植物人非腦死

「小胖老師」袁惟仁（右）、日本漫畫家高橋伸輔都因腦損傷，雙雙成了植物人，令人不捨。（取自高橋伸輔IG、資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕「小胖老師」袁惟仁、日本漫畫家高橋伸輔都因腦損傷而成植物人，其中袁惟仁原本腦中風行動不便又再次摔倒傷腦；高橋伸輔則是因9月間因心律不整致心肺停止，腦缺氧之故，造成認知功能受創。

台灣最有名的案例王曉民在17歲，就讀於中山女高被計程車追撞成為植物人，雙親一直照顧臥床的她，無微不至照顧她，甚至散盡家產。她也整整臥床47年，未再甦醒過來。

根據台中榮總衛教資料表示，「植物人」是指由於大腦受傷，這類受傷的原因，可以是頭部外傷、缺氧、中風等。大腦受傷後使得大腦「喪失」了「認知功能」，而認知功能是指對於人對於外界事物感知的能力，「喪失認知功能」產生不會認人、不會表達意志、對外界事物不會產生有意義的回饋，不會移動肢體。

在創世基金會安養植物人中，有62%肇因來自於車禍。中榮指出，掌管生命現象的腦幹功能是好的，因此病人血壓、呼吸、心跳可以是正常的。也就是說，植物人如果可以透過持續照顧，在沒有相關例如感染的併發症下，是可以長長久久活下去。

至於腦死，又稱為「腦幹死」，是指腦幹這個掌管生命中樞的功能遭遇了不可逆的傷害，這個傷害可以是頭部外傷、缺氧、中風等等，病人失去了呼吸、心跳的功能，即使是使用維生系統暫時保持心跳跟呼吸的功能，但是病人終究是會在一段短的時間內死亡。通常在2-4週。

