自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》袁惟仁、高橋伸輔步王曉民後塵 醫：植物人非腦死

2025/12/02 16:07

「小胖老師」袁惟仁（右）、日本漫畫家高橋伸輔都因腦損傷，雙雙成了植物人，令人不捨。（取自高橋伸輔IG、資料照）

「小胖老師」袁惟仁（右）、日本漫畫家高橋伸輔都因腦損傷，雙雙成了植物人，令人不捨。（取自高橋伸輔IG、資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕「小胖老師」袁惟仁、日本漫畫家高橋伸輔都因腦損傷而成植物人，其中袁惟仁原本腦中風行動不便又再次摔倒傷腦；高橋伸輔則是因9月間因心律不整致心肺停止，腦缺氧之故，造成認知功能受創。

台灣最有名的案例王曉民在17歲，就讀於中山女高被計程車追撞成為植物人，雙親一直照顧臥床的她，無微不至照顧她，甚至散盡家產。她也整整臥床47年，未再甦醒過來。

根據台中榮總衛教資料表示，「植物人」是指由於大腦受傷，這類受傷的原因，可以是頭部外傷、缺氧、中風等。大腦受傷後使得大腦「喪失」了「認知功能」，而認知功能是指對於人對於外界事物感知的能力，「喪失認知功能」產生不會認人、不會表達意志、對外界事物不會產生有意義的回饋，不會移動肢體。

在創世基金會安養植物人中，有62%肇因來自於車禍。中榮指出，掌管生命現象的腦幹功能是好的，因此病人血壓、呼吸、心跳可以是正常的。也就是說，植物人如果可以透過持續照顧，在沒有相關例如感染的併發症下，是可以長長久久活下去。

至於腦死，又稱為「腦幹死」，是指腦幹這個掌管生命中樞的功能遭遇了不可逆的傷害，這個傷害可以是頭部外傷、缺氧、中風等等，病人失去了呼吸、心跳的功能，即使是使用維生系統暫時保持心跳跟呼吸的功能，但是病人終究是會在一段短的時間內死亡。通常在2-4週。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中