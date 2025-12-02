日、韓流感提前升溫 全球多國陽性率破3成

疾管署副署長林明誠（中）指出，日本、韓國流感疫情明顯升溫，國內疫情則「持平」，但隨氣溫降低，預估未來1至2週將開始緩步上升。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕日本、韓國流感疫情明顯升溫，全球多地流感活動度同步走高，國內疫情方面，疾管署副署長林明誠今（2日）指出，國內流感連續8週下降後呈「持平」趨勢，但隨氣溫降低，預估未來1至2週將開始緩步上升，12月中旬後增幅恐更明顯，呼籲高風險族群務必及早接種疫苗。

疾管署疫情中心主任郭宏偉分析，鄰近國家流感疫情已明顯升溫。日本近期流感就診人次快速上升，不僅高於近4年同期，且約提前1個月進入流行高峰，病例數以北海道、岩手縣為多；韓國流感疫情同樣快速上升，整體高於近6年同期，高峰時間甚至較往年提前近2個月，流行病毒型別以A型H3N2為主。

郭宏偉指出，近期全球流感活動度同步攀升 ，除了日本、韓國與中國，西南與東歐、北非、中美洲及加勒比地區流感陽性率也持續上升，歐、亞、非洲部分國家流感陽性率已超過30%，顯示流感疫情正快速擴散。

國內疫情方面，疾管署統計，第48週類流感門急診就診人次為8萬7162人次，與前一週相當，疫情維持低點。不過疾管署也提醒，寒假與農曆春節將至，民眾旅遊、聚會與返鄉活動頻繁，將增加病毒傳播風險，若等到疫情明顯升溫才接種疫苗，恐難及時產生保護力。

林明誠指出，截至12月1日，公費流感疫苗接種數已達630萬人次，疾管署也追加採購15萬劑疫苗，目前已決標約13.1萬劑，包括5000劑賽諾菲、其餘為台灣東洋，後續會再買1.9萬劑，預計12月底可以鋪貨下去。

林明誠提醒，疫苗接種後約需2週才能建立完整免疫力，呼籲65歲以上長者、慢性病患者、重大傷病及潛在疾病者，以及幼童等高風險族群，儘速完成接種。全台約有4400家接種合約院所，另全聯、大全聯與家樂福於指定門市與時段設置疫苗接種站，民眾可事先透過地方政府衛生局網站、疫苗地圖或1922專線查詢，節省等候時間。

