健康網》身體異常警訊別忽視 注意癌症8項早期跡象

〔健康頻道／綜合報導〕英國一項新的調查顯示，許多人延遲對潛在癌症症狀進行檢查，通常是醫生難預約，或是低估了自身健康問題的嚴重性。專家提醒，傾聽身體的感受，如果發現任何異常或感覺不舒服的地方，包括異常腫塊或腫脹、不明原因的體重減輕、疲勞、排便習慣改變等，都可能是罹癌早期警訊，建議進一步諮詢醫師。

《The Independent》報導，英國癌症研究機構（Cancer Research UK）的健康資訊經理梅根·溫特（Megan Winter）表示，任何不明原因的身體變化都應該告知你的家庭醫生。因為癌症的體徵和症狀有很多種，而且在不同的人身上表現也可能不同。

他分析，如果有以下8個跡象，最好進一步找專業人士評估：

●異常腫塊或腫脹

梅根·溫特建議：「如果你身體任何部位出現異常腫塊或腫脹，都應該去看家庭醫生檢查。」她舉例說，胸部周圍、手肘下方到鎖骨附近的腫塊或腫脹，都應該檢查，以排除乳癌的可能性。

●不明原因的體重減輕或疲勞

梅根·溫特說，癌症的普遍症狀會影響全身，例如，不明原因的體重減輕或疲勞。例如，如果你在沒有刻意減肥的情況下體重下降，那就應該和你的醫生談談。

●不明原因的瘀青

梅根·溫特表示：「無明原因的瘀青也可能是較一般性的症狀之一。」他解釋說：「例如，如果你很容易出現瘀青，但並沒有受傷，那就需要注意。」

●排便習慣改變

梅根·溫特表示，如果你發現排便習慣改變，例如，便秘變多或排便次數比平常多，都應該和家庭醫生討論。

此外，排便或排尿出血，或是經期之外、性交後出現不明原因的陰道出血，也都應該立即告知醫生。

●呼吸困難

如果你在日常活動中感到呼吸困難，例如，做家務時無明顯原因就氣喘吁吁，那就應該告訴家庭醫生，做進一步的檢查。

●持續咳嗽

如果你咳嗽持續3週沒有好轉，或者咳嗽的性質發生了變化，或者咳嗽情況正在惡化，那麼一定要和你的醫生談談。

●不明原因的疼痛

隨著年齡增加，出現酸痛是比較常見的情況，但是，身體任何部位出現不明原因或持續性的疼痛，都可能是更嚴重問題的警訊。

●皮膚變化

如果你發現某塊皮膚出現異常，例如某個部位的皮膚無法癒合，就應該去看醫生檢查。

梅根·溫特總結，如果你能傾聽身體的聲音，並及時與醫生溝通任何變化，這對治療結果至關重要。大多數情況下，這些徵兆不一定是癌症，但如果真是癌症，早期發現就顯得重要。

