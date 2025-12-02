自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

南部重度空污傷眼睛 中醫師：戴護目鏡勿揉眼+桑菊飲

2025/12/02 15:06

中醫師郭祐睿指出，以桑葉加菊花泡製的桑菊飲，可用來對付空氣污染。（郭祐睿中醫師診所提供）

中醫師郭祐睿指出，以桑葉加菊花泡製的桑菊飲，可用來對付空氣污染。（郭祐睿中醫師診所提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕近期台南天空灰濛濛，門診明顯多了「眼睛又紅又癢、一直揉」的患者。中醫師郭祐睿表示，很多人以為是疲勞或過敏，其實是嚴重紫爆空污傷害到眼睛，因為眼表是一個直接暴露在空氣中的黏膜表面，很容易在嚴重空污時成了第一線受害者，提醒民眾千萬不要揉眼睛、同時可喝桑菊飲來對治。

澄明診所中醫師郭祐睿指出，空污引起的眼表刺激像是一場眼表防護系統被連續消耗的戰役，關鍵在「淚膜不穩 + 高滲透壓 + 氧化壓力」，它們對眼表的影響，常見走這條路徑： 1. 淚膜脂質層品質下降 → 蒸發變快 → 淚膜更不穩、2. 淚膜變不穩 → 淚液高滲透壓（hyperosmolarity）上升、3.氧化壓力上升 → 發炎訊號被啟動（例如 NF-κB 等路徑），所以當你感到紅刺、灼熱、異物感，很多時候不是缺水那麼單純，而是眼表發炎正在進行、眼睛正在抗議！

郭祐睿說，中醫也認同空污爆表自救法─沖、封、避3字訣，1.沖：先把刺激源沖淡，優先選不含防腐劑、單支裝人工淚液，可以相對頻繁使用，目標是降低眼表刺激物濃度、同時潤滑；2.封：修補油膜，對付蒸發型乾眼，當眼睛乾到睜不開、黏刺時，以眼罩熱敷 8–10分鐘（溫熱、舒服、41度以下） ，搭配人工淚液；3.避：降低暴露，這招最省錢也最有效，外出建議戴包覆性好的眼鏡或護目鏡，回家先洗手、不要揉眼，盡量避免戴隱形眼鏡。

在中醫藥上，郭祐睿表示，中醫常用「風熱、燥邪傷津」去理解，使用桑葉3錢＋白菊花3錢泡茶，以疏風清熱、平肝明目為主。現代研究上，桑葉、菊花有抗氧化、抗發炎功能，要對抗這種「燥毒」，喝水是不夠的，推薦桑菊飲（桑葉+菊花），因為桑葉能清肺潤燥，對付空污引起的乾咳與眼乾；菊花能平肝明目，含有豐富的黃酮類，能清除眼部自由基。

