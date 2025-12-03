健康網》帶狀疱疹深層傷害 研究揭失智、心梗、中風隱形危害大

林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢表示，研究指出曾罹患帶狀疱疹者不僅死亡風險高，與心血管、腦血管等疾病危害也存在相關性；情境照。（圖取自shuttestock）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人或許以為帶狀疱疹（俗稱皮蛇）只是皮膚起水泡，痛幾天就會好，但其實它對身心造成的危害與不適，超過大家想像。林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢表示，在IDWeek2025年會報告中，研究者追蹤觀察數據顯示，曾罹患帶狀疱疹者不僅死亡風險高，且與失智、心梗、中風等心血管、腦血管等危害，也存在值得關注的風險關聯性。

李柏賢於臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」發文表示，據IDWeek 2025年會報告，平均追蹤5年帶狀疱疹的隱形影響，發現以下危害情況，顯示罹患帶狀疱疹不僅僅是皮肉之苦，也對心、腦造成傷害：

●重大心血管事件+20%。

●心肌梗塞+27%。

●缺血性中風+17%。

●靜脈栓塞+14%。

●所有型失智+12%

●血管性失智+29%。

●全因死亡+29%。

此外，李柏賢進一步指出，至於帶狀疱疹疫苗的保護力（非活性帶狀疱疹疫苗, Shingrix），在平均70歲、1.3萬名長者的分析中，顯示即使之後出現突破性感染，接種疫苗族群在1.5-3.5年觀察期內，心血管、腦血管與失智等風險則均下降，包括：

●MACE −22%。

●缺血性中風−24%。

●全因死亡−21%。

●血管性失智−50%。

研究者推測，此結果可能由於帶狀疱疹疫苗可降低病毒再活化與慢性低度發炎，進而讓血管與神經更穩定所致。

對此，李柏賢也特別提醒，使用類固醇、免疫調節劑、生物製劑或小分子藥物的發炎性腸道疾病（IBD）病友，罹患帶狀疱疹的風險會上升，尤其亞洲病友更是高風險族群。一旦發生感染，治療也會因此中斷。因此，建議診斷後完成2劑接種，第二劑距離第一劑2-6個月，免疫低下者或可間隔1個月就打第二劑。

李柏賢強調，新型帶狀疱疹疫苗為非活性疫苗，常見副作用為短暫局部痠痛與倦怠，或發燒1–3天，但可在進階藥物治療過程中安全施打。

