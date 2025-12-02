自由電子報
健康 > 心理精神

別急著給孩子手機！ 美研究警：12歲前擁有恐致「肥胖、憂鬱、失眠」

2025/12/02 13:37

現代人手機成癮情況嚴重，不少小孩子也沉迷滑手機。示意圖。（資料照）

現代人手機成癮情況嚴重，不少小孩子也沉迷滑手機。示意圖。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕「該在幾歲給孩子第一支智慧型手機？」這是現代家長最頭痛的難題。一項發表於美國權威醫學期刊《兒科》（Pediatrics）的最新大型研究給出了明確建議：再等等。研究發現，在12歲之前就擁有智慧型手機的兒童，面臨憂鬱、肥胖及睡眠不足的風險，較未擁有手機的同齡者更高。

據《紐約時報》報導，這項研究分析了全美超過1萬500名參與「青少年大腦認知發展研究」（Adolescent Brain Cognitive Development Study）的兒童數據，這也是目前美國針對兒童大腦發育最大規模的長期追蹤研究。

研究結果顯示，在12歲以下獲得手機的兒童中，取得手機的年齡「越小」，其肥胖與睡眠品質差的風險就「越高」。研究人員還特別觀察了一組在12歲前尚未擁有手機的兒童，發現一年後，那些隨後獲得手機的孩子，比起仍未擁有手機者，出現了更多有害的心理健康症狀及更差的睡眠狀況。

研究主要作者、費城兒童醫院兒童與青少年精神科醫師巴茲萊（Ran Barzilay）指出：「當你給孩子手機時，你需要將其視為對孩子健康有重大影響的事物，並採取相應行動。」雖然研究顯示的是關聯性而非直接因果，但專家認為，手機可能會占用原本用於面對面社交、運動與睡眠的時間，而這些活動對健康至關重要。

巴茲萊強調「年齡是關鍵」。他解釋：「12歲的孩子與16歲的孩子非常不同，這就像42歲與46歲的成年人雖只差4歲，但發育階段的差異無法類比。」

專家籲：手機徹夜移出臥室

睡眠干擾是另一大隱憂。加州大學舊金山分校兒科醫師納塔加（Jason Nagata）指出，相關數據顯示，63%的11至12歲兒童坦承臥室有電子設備，近17%曾被手機通知聲吵醒。他建議，即使已經給了孩子手機，最簡單的減害方式就是「徹夜將手機移出臥室」。

研究作者巴茲萊最後表示，這不代表每個有手機的孩子都會有終身問題，但他希望家長、社會與政策制定者能共同重視相關風險，並採取行動。

