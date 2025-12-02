自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

婦人發燒畏寒急診 竟是膽道支架阻塞引肝衰竭險釀敗血症

2025/12/02 13:36

員榮醫院胃腸肝膽科醫師曾宇辰表示，曾接受膽道手術的民眾，若出現黃疸、眼白變黃、發燒畏寒等症狀，應儘速就醫，以免引發嚴重併發症。（員榮醫院提供）

員榮醫院胃腸肝膽科醫師曾宇辰表示，曾接受膽道手術的民眾，若出現黃疸、眼白變黃、發燒畏寒等症狀，應儘速就醫，以免引發嚴重併發症。（員榮醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕76歲李姓婦人日前因腹痛、發燒及噁心不斷等症狀，被送往急診，檢查發現，她先前置放的「塑膠膽道支架」已完全阻塞，導致膽汁無法排出、肝功能急速惡化，面臨敗血症風險。員榮醫院醫療團隊緊急移除阻塞的支架，改置放「金屬膽道支架」，終於使膽汁恢復引流，李婦才順利脫離險境。

員榮醫院胃腸肝膽科醫師曾宇辰表示，該患者數月前因膽道腫瘤在其他醫院接受手術，術後出現膽道狹窄，於是接受「逆行性胰膽管鏡（ERCP）」手術，並置放塑膠支架。

李姓婦人因膽管塞住，經醫院緊急手術，放置金屬膽道支架（圖中紅圈處），讓膽汁順利引流，成功脫離險境。（員榮醫院提供）

李姓婦人因膽管塞住，經醫院緊急手術，放置金屬膽道支架（圖中紅圈處），讓膽汁順利引流，成功脫離險境。（員榮醫院提供）

然而近日因腹痛、發燒加劇送醫，檢查發現其黃疸與膽道指數明顯上升，確認是塑膠支架完全阻塞所致。經醫療團隊討論，考量患者屬惡性腫瘤適應症，建議將塑膠支架更換為金屬支架，以改善引流並降低再次阻塞風險。術後，患者恢復良好，目前於門診定期追蹤，未再出現黃疸、腹痛或感染情形。

曾宇辰指出，膽道支架依材質可分為塑膠與金屬兩種，適應症與使用期限不同，塑膠支架需每3至6個月更換，較易發生阻塞，自費的金屬支架因管徑較大、抗腫瘤壓迫能力強，通暢時間可達一年以上，不過健保已提供給付惡性膽道或胰臟腫瘤患者的金屬支架使用，幫助需要民眾減少反覆置換的不便。

曾宇辰呼籲，曾接受膽道手術或出現膽道狹窄的民眾，若出現黃疸、眼白變黃、持續腹痛或右上腹悶痛、發燒畏寒、噁心食慾不振等症狀，應儘速就醫，以免引發膽道感染或敗血症等嚴重併發症。

76歲婦人因膽管塞住，導致膽汁無法排出，經醫院緊急手術，改置金屬支架，才將膽汁順利排出。（員榮醫院提供）

76歲婦人因膽管塞住，導致膽汁無法排出，經醫院緊急手術，改置金屬支架，才將膽汁順利排出。（員榮醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中