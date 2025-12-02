婦人發燒畏寒急診 竟是膽道支架阻塞引肝衰竭險釀敗血症

員榮醫院胃腸肝膽科醫師曾宇辰表示，曾接受膽道手術的民眾，若出現黃疸、眼白變黃、發燒畏寒等症狀，應儘速就醫，以免引發嚴重併發症。（員榮醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕76歲李姓婦人日前因腹痛、發燒及噁心不斷等症狀，被送往急診，檢查發現，她先前置放的「塑膠膽道支架」已完全阻塞，導致膽汁無法排出、肝功能急速惡化，面臨敗血症風險。員榮醫院醫療團隊緊急移除阻塞的支架，改置放「金屬膽道支架」，終於使膽汁恢復引流，李婦才順利脫離險境。

員榮醫院胃腸肝膽科醫師曾宇辰表示，該患者數月前因膽道腫瘤在其他醫院接受手術，術後出現膽道狹窄，於是接受「逆行性胰膽管鏡（ERCP）」手術，並置放塑膠支架。

請繼續往下閱讀...

李姓婦人因膽管塞住，經醫院緊急手術，放置金屬膽道支架（圖中紅圈處），讓膽汁順利引流，成功脫離險境。（員榮醫院提供）

然而近日因腹痛、發燒加劇送醫，檢查發現其黃疸與膽道指數明顯上升，確認是塑膠支架完全阻塞所致。經醫療團隊討論，考量患者屬惡性腫瘤適應症，建議將塑膠支架更換為金屬支架，以改善引流並降低再次阻塞風險。術後，患者恢復良好，目前於門診定期追蹤，未再出現黃疸、腹痛或感染情形。

曾宇辰指出，膽道支架依材質可分為塑膠與金屬兩種，適應症與使用期限不同，塑膠支架需每3至6個月更換，較易發生阻塞，自費的金屬支架因管徑較大、抗腫瘤壓迫能力強，通暢時間可達一年以上，不過健保已提供給付惡性膽道或胰臟腫瘤患者的金屬支架使用，幫助需要民眾減少反覆置換的不便。

曾宇辰呼籲，曾接受膽道手術或出現膽道狹窄的民眾，若出現黃疸、眼白變黃、持續腹痛或右上腹悶痛、發燒畏寒、噁心食慾不振等症狀，應儘速就醫，以免引發膽道感染或敗血症等嚴重併發症。

76歲婦人因膽管塞住，導致膽汁無法排出，經醫院緊急手術，改置金屬支架，才將膽汁順利排出。（員榮醫院提供）

