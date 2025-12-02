自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

雙眼看物體大小不一 恐是黃斑部病變嚴重會失明

2025/12/02 13:01

藝人郭子乾擔任眼睛衛教大使，也分享岳母的眼睛受黃斑部病變之苦。（記者許麗娟攝）

藝人郭子乾擔任眼睛衛教大使，也分享岳母的眼睛受黃斑部病變之苦。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄50多歲陳女士5年前突然覺得視力模糊，原以為是老花眼，有次洗頭時閉著一眼看東西，驚覺物體變形，兩眼看起來的顏色飽和度和大小竟不相同，就醫檢查確診為黃斑部病變，眼科醫師提醒，若延誤治療黃金期，恐會導致失明。

高醫與陳振武防盲基金會、藥廠12月5日前在醫學大樓大廳舉辦眼科衛教展覽，今（2）日特別邀請藝人郭子乾擔任衛教大使，呼籲眼睛及早檢查和治療的重要性，郭子乾分享，自己的岳母就是黃斑部病變的患者，半年內眼睛漸漸看不到，甚至因此不小心摔落樓梯骨折。

熟齡族群要小心黃斑部病變等高齡常見眼疾找上身。（記者許麗娟攝）

熟齡族群要小心黃斑部病變等高齡常見眼疾找上身。（記者許麗娟攝）

高醫眼科部視網膜暨葡萄膜炎科主任吳弘鈞指出，黃斑部病變分為乾性與濕性，其中濕性僅佔1成，但卻有近9成案例會導致失明。造成黃斑部病變以前多是戶外工作常接觸強光導致，現在則是接觸太多3C產品，特別是在暗處使用3C產品更容易發生。

吳弘鈞表示，早期因只有水腫，加上不會兩眼同時發生，患者沒有什麼感覺，外觀也看不出來，此時若早期發現，還能經藥物治療，盡量讓視力保留下來，但一旦眼睛的感光細胞壞掉就不會再生，變成不可逆的狀況而走向失明。

高醫副院長戴嘉言表示，台灣40歲以上每9人就有1人從未接受眼睛檢查，定期檢查才能預防高齡常見眼疾；吳弘鈞也提醒，民眾在戶外活動可戴太陽眼鏡保護眼睛，使用3C也應控制亮度和使用時間，此外，可「遮一眼、睜一眼」自我檢查，當發現物體扭曲變形、明亮度不一樣就需趕快就醫，現有眼內注射新生血管抑制劑等多元治療方式以避免病情惡化。

高醫眼科部於衛教展提供睛睛篩檢和諮詢。（記者許麗娟攝）

高醫眼科部於衛教展提供睛睛篩檢和諮詢。（記者許麗娟攝）

高醫舉辦眼科衛教展，呼籲檢查眼睛的重要性。（記者許麗娟攝）

高醫舉辦眼科衛教展，呼籲檢查眼睛的重要性。（記者許麗娟攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中