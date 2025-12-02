健康網》「長庚植牙論壇」登場 聚焦All-on-X全口速定植牙

長庚植牙論壇由吳友仁教授（右4）擔任發起人，特邀James Chow教授（右5）擔任主講嘉賓，長庚體系牙科團隊皆一同參與，共同提升植牙專業。（長庚醫院提供）

〔健康頻道／綜合報導〕對部分民眾來說，植牙醫療能為他們提高生活品質，帶來健康。為了讓牙科團隊有更多醫療技術的交流，長庚醫院舉辦「長庚植牙論壇」，聚焦All-on-X全口速定植牙為主題，邀集國內外權威專家共同探討如何以更安全、快速且精準的方式進行全口重建，分為國內植牙治療注入新思維，同時展現出推動精準醫療決心。

論壇由長庚決策委員會程文俊主任委員親臨致詞，並特別邀請到國際全口重建知名大師Dr. James Chow分享全球臨床研究與國際經驗。Dr. Chow在全口重建領域發表過多篇國際期刊論文，近來更聚焦於數位化全口重建技術，他指出，在數位科技浪潮下，這項技術的新趨勢及新運用，讓All-on-X全口重建能以全數位化流程，更快速且更精準地完成治療，大幅提升安全性與美觀度，讓醫師及病人都受惠。

國內全口重建專家、長庚醫院教授吳友仁表示，All-on-X技術源自1998年葡萄牙醫師Paulo Malo與全球植牙大廠Nobel Biocare共同提出的All-on-4治療概念，至今已有超過25年的臨床經驗累積。該項技術能以至少四支植體的支撐下重建整排牙齒，且一次手術即可完成療程，大幅縮短治療時間並提升病人的生活品質。不過值得留意的是，該技術需要高度手術技巧與假牙設計能力緊密配合，才能確保長期成功率，對醫療團隊是一大挑戰。

吳友仁以其牙周植牙專科醫師背景和美國假牙專科訓練的經驗，偕同長庚體系南北牙科部團隊，從2013年引進該項技術，目前已完成近千例治療案例。

論壇中，長庚醫院也同步分享最新數位設備導入成果，包括高解析影像、口內掃描、植牙規劃軟體、藍光導航手術輔助，以及最新的Photogrametry數位印模技術。這些科技能精準掌握患者骨質條件與植體位置，同時設計出臨時假牙，讓病人能在更短時間內，取得更美觀且耐用的臨時假牙。

長庚醫院強調，院方將持續整合臨床、教學與研究，推動數位牙科與精準植牙發展，提升全口重建的長期穩定性與安全性，讓更多患者受惠。

第一屆長庚植牙論壇，特邀James Chow教授（右5）擔任主講嘉賓，並由長庚吳友仁教授（右6）及鍾子芸醫師（右3）分享長庚醫院治療經驗及案例。（長庚醫院提供）

