健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

血友病治療新趨勢！安南醫院分享合適運動求關節零出血

2025/12/02 12:59

中山醫學大學附設醫院兒童血液科主任翁德甫醫師，分享新藥物在血友病治療上的成效。（安南醫院提供）

中山醫學大學附設醫院兒童血液科主任翁德甫醫師，分享新藥物在血友病治療上的成效。（安南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕血友病是一種因凝血因子缺乏所致的遺傳性出血疾病，患者常因關節與肌肉自發性出血導致活動受限、關節病變，台南市立安南醫院血友病中心近日邀中山醫學大學附設醫院兒童血液科醫師翁德甫，分享新藥對治療血友病的成效，同時，藉物理治療師的運動指導，幫患者增加關節活動穩定度，讓關節有更好的保護力，以零關節出血為目標 。

翁德甫表示，目前血友病治療方式多元，主要可分為「凝血因子」與「非凝血因子」兩大類。傳統上治療需要定期靜脈注射凝血因子，長效凝血因子治療具有5-7天穩定的保護力，注射頻率約1週1-2次，對患者特別是兒童而言相當不便。

近年來「非凝血因子」療法的問世，為患者帶來更便利、穩定的治療選擇。翁德甫說，非凝血因子療法多以皮下注射方式給藥，注射頻率可延長至每兩週、甚至每個月注射1次，大幅減輕治療負擔也改善生活品質。

安南醫院物理治療師林政緯說，推薦給血友病患者運動包含熱身與伸展、肌力訓練、平衡／本體感覺訓練等，提升關節穩定度。（安南醫院提供）

安南醫院物理治療師林政緯說，推薦給血友病患者運動包含熱身與伸展、肌力訓練、平衡／本體感覺訓練等，提升關節穩定度。（安南醫院提供）

安南醫院物理治療師林政緯說，針對病友運動模式會依據個別病友的病況，如關節狀態、出血史、肌力弱點做評估，然後制定個別化的運動處方。

運動種類建議包含熱身與伸展、肌力訓練、平衡／本體感覺訓練、適度有氧活動等，對病友有助於提高肌肉彈性與關節靈活性，同時也可促進關節穩定度，減少關節出血的機率。例如做「橋式」訓練，讓患者仰躺、屈膝、抬起骨盆，鍛鍊臀部與核心肌群，其效果在於增強髖關節周邊的肌力，讓下肢活動時更穩定，關節就不容易因不穩定造成軟組織拉扯或磨損，減少出血發生率。這類簡單、穩定、低衝擊的肌力訓練，對血友病患者尤為重要。

安南醫院血液腫瘤科主任林明賢醫師表示，該院血友病中心持續會同血液科、骨科、復健科、牙科及放射科等專科，針對血友病友在醫療上的需求，提供全面性整合醫療照護。

