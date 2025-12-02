健康網》紅肉過量加速老化害失智 醫揭抗炎、護腦4關鍵

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，據最新國外研究提出警告，攝取紅肉過量，尤其是加工肉品，不只認知老化快，還會導致失智症風險增；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕蛋白質是人體必需營養之一，攝取有助增肌、增進免疫、提供能量等，但重點是，必須吃對優質蛋白才有益。對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒便表示，據最新國外研究提出警告，攝取紅肉過量，尤其是加工肉品，不只認知退化快，還會導致失智症風險增加。他建議，防失智除應避免過量攝取紅肉外，也應從飲食調整、口腔健康、防腦過度耗損、多學習等方式著手，才能拯救大腦抗炎防退化。

黃軒於臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，根據美國大型前瞻性世代研究發現，每日攝取加工紅肉，如香腸、培根等，若超過0.25份，失智症風險增加13%，且認知退化速度也加快。但若將加工紅肉以堅果或豆類替代，則可顯著降低失智症及認知衰退風險。此外，英國生物銀行研究也指出，每日增加攝取25克加工肉品，失智症及阿茲海默症風險顯著上升；但未加工紅肉，如瘦牛肉、豬肉攝取增加，反而與失智症風險降低有關。

抗發炎、退化日常4守則

因此，黃軒指出，想要保護記憶力不能光靠補品，建議日常應遵循以下4守則，才能將大腦從發炎、耗損、退化等3大危害中拯救出來：

●飲食調整：少吃高促炎飲食，如紅肉、加工肉、含糖飲料等，均會加速記憶衰退。多吃深綠蔬菜、堅果、橄欖油、茶與咖啡，則可降低全身發炎。

●維持口腔健康：口腔健康對於護腦超關鍵，牙周病與幽門螺旋桿菌感染都會提升炎症，讓大腦更容易受傷。因此，務必常刷牙、定期洗牙，必要時，應根除幽門螺旋桿菌感染。

●避免大腦過度耗損：每日睡足7小時，有助大腦排毒。此外，每週快走或運動也可提升神經成長因子（BDNF），讓記憶力更加穩定。另，血糖過高會讓腦霧加劇，因此控糖同樣重要。

●讓大腦保持活躍：接受複雜任務、學習新技能、社交互動等，都可刺激神經可塑性，進而有助延緩退化。

黃軒強調，科學證據告訴我們，記憶力衰退其實不只單一原因，而是飲食、生活方式、睡眠、壓力、口腔健康、腸胃健康等相互影響的結果，將其中一個環節改善，大腦就會開始變聰明；相反地，你若放任其中一個環節崩壞，大腦也會開始變鈍、變差。

