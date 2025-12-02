脂肪幹細胞治癒大鼠脊椎骨折 有望成為骨折全新療法

1項研究表明，脂肪幹細胞展現出治癒大鼠脊椎骨折和恢復骨骼強度的能力。圖為脊椎示意圖。（擷自X@SecretFire79）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕骨質疏鬆症會使骨骼脆弱，增加骨折的風險。隨著日本人口老化加劇，預計受影響的人數將超過1500萬人。對此日本1項研究表明，脂肪幹細胞展現出治癒大鼠脊椎骨折和恢復骨骼強度的能力。此研究發表在骨與關節研究期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，日本大阪市立大學的研究團隊，探索利用從脂肪組織中提取的幹細胞來修復大鼠脊椎骨折的方法。這些損傷模型旨在模擬人類骨質疏鬆症常見的椎體骨折。

請繼續往下閱讀...

脂肪幹細具有多能性，這意味著它們可以分化成多種細胞類型。當這些細胞組織成稱為球狀體的三維球體時，它們的組織修復能力會增強。引導這些球狀體分化成骨細胞，可以增強它們促進骨骼癒合的能力。

研究團隊做出骨分化（幹細胞轉變為骨細胞的過程）的ADSC球體，並將其與β-磷酸三鈣（常用的骨重建材料）結合。隨後團隊用這種組合治療患有脊椎骨折的大鼠，結果顯示骨骼強度和再生能力都顯著改善。

研究顯示，此治癒方法可能為治療骨質疏鬆症和其他骨骼疾病開闢更安全、創傷更小的道路。

研究團隊還觀察到與骨骼形成和修復相關的基因活性增強，這表明此療法能夠促進自然生物癒合過程。

研究團隊表示，此方法可能治療骨折並加速癒合，有望成為1種新的治療方法，有助於延長患者的健康壽命。

