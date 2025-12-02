自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》戒澱粉不如日走6分鐘！ 醫：拒吃碳水恐害錯失良「肌」

2025/12/02 13:21

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，國外研究指出，採行極低碳水飲食每日僅多燃燒不到百大卡，但長期不吃澱粉，反而會導致肌肉流失；情境照。（圖取自freepik）

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，國外研究指出，採行極低碳水飲食每日僅多燃燒不到百大卡，但長期不吃澱粉，反而會導致肌肉流失；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕為了減重，飲食拚命努力戒澱粉的你，當心脂肪還沒減成，反而默默造成另一健康危機。新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，據國外研究指出，採行極低碳水飲食的受試者，其實只比均衡碳水飲食者每日多燃燒不到100大卡熱量，不如每天多步行6分鐘；但長期不吃澱粉，反而會導致肌肉慢慢流失，造成健康威脅。

不吃澱粉真的會瘦得比較快嗎？蕭捷健於臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文說明，根據國外研究，2組人在攝取同樣熱量的情況下進行實驗，1組攝取極低碳水飲食，另1組採行均衡碳水飲食。結果發現，吃極低水化合物的受試者，相較於均衡碳水飲食者，消耗熱量並不如想像多，每日僅多燃燒60-70大卡熱量。

蕭捷健進一步指出，依前述研究結果，戒澱粉每天只多消耗60大卡左右，其實還不如每天多走路。此外，他也特別強調，澱粉是維持肌肉營養的能量，長期不吃澱粉的情況下，其實也會導致肌肉慢慢被分解掉。

低碳飲食4守則

另，蕭捷健也曾於臉書分享，長期吃錯低碳飲食者，糖尿病風險也會大增。因為吃下太多不好的動物性脂肪、缺乏纖維，可能導致身體發炎、胰島素漸漸失靈。因此，他建議採行以下健康低碳4守則：

1.蛋白質升級：將一半的紅肉換成植物性蛋白。例如：把牛排換成香煎豆腐、培根換成毛豆，你會發現身體更清爽。

2.油脂升級：把奶油換成好油。如：使用橄欖油、酪梨、堅果，取代奶油、豬油和各種加工油品。

3.碳水升級：將精緻澱粉換成全穀物。如果攝取碳水，可選擇糙米、藜麥、地瓜、豆類等，它們富含纖維，有助穩定血糖。

4.適度循環：高碳、大餐隔天，可以低碳一天不吃澱粉，以排除身體的多餘糖分，但不需要長期進行

蕭捷健強調，高品質、以植物性蛋白為主的低碳飲食，才是讓我們活得好、血糖穩的真正健康路線。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中