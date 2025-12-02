健康網》戒澱粉不如日走6分鐘！ 醫：拒吃碳水恐害錯失良「肌」

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，國外研究指出，採行極低碳水飲食每日僅多燃燒不到百大卡，但長期不吃澱粉，反而會導致肌肉流失；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕為了減重，飲食拚命努力戒澱粉的你，當心脂肪還沒減成，反而默默造成另一健康危機。新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，據國外研究指出，採行極低碳水飲食的受試者，其實只比均衡碳水飲食者每日多燃燒不到100大卡熱量，不如每天多步行6分鐘；但長期不吃澱粉，反而會導致肌肉慢慢流失，造成健康威脅。

不吃澱粉真的會瘦得比較快嗎？蕭捷健於臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文說明，根據國外研究，2組人在攝取同樣熱量的情況下進行實驗，1組攝取極低碳水飲食，另1組採行均衡碳水飲食。結果發現，吃極低水化合物的受試者，相較於均衡碳水飲食者，消耗熱量並不如想像多，每日僅多燃燒60-70大卡熱量。

蕭捷健進一步指出，依前述研究結果，戒澱粉每天只多消耗60大卡左右，其實還不如每天多走路。此外，他也特別強調，澱粉是維持肌肉營養的能量，長期不吃澱粉的情況下，其實也會導致肌肉慢慢被分解掉。

低碳飲食4守則

另，蕭捷健也曾於臉書分享，長期吃錯低碳飲食者，糖尿病風險也會大增。因為吃下太多不好的動物性脂肪、缺乏纖維，可能導致身體發炎、胰島素漸漸失靈。因此，他建議採行以下健康低碳4守則：

1.蛋白質升級：將一半的紅肉換成植物性蛋白。例如：把牛排換成香煎豆腐、培根換成毛豆，你會發現身體更清爽。

2.油脂升級：把奶油換成好油。如：使用橄欖油、酪梨、堅果，取代奶油、豬油和各種加工油品。

3.碳水升級：將精緻澱粉換成全穀物。如果攝取碳水，可選擇糙米、藜麥、地瓜、豆類等，它們富含纖維，有助穩定血糖。

4.適度循環：高碳、大餐隔天，可以低碳一天不吃澱粉，以排除身體的多餘糖分，但不需要長期進行

蕭捷健強調，高品質、以植物性蛋白為主的低碳飲食，才是讓我們活得好、血糖穩的真正健康路線。

