健康網》起司片這樣吃超NG！ 補鈣超過這數量小心鈉爆表

〔健康頻道／綜合報導〕補鈣飲食選擇多，方便好食的起司片，也是許多人日常攝取的食品之一。營養師張語希分享，起司片雖含鈣，許多人也會把它當零食吃，但特別提醒，依衛福部建議，成人每日鈉的總攝取量應勿超過2400毫克（即食鹽6公克）；以市售起司片來說，單片鈉含量約達300毫克，相當於吃下8片就超過每日鈉攝取量，因此日常應留意攝取量。

張語希於臉書專頁「營養師 張語希」發影音表示，起司片成分中，除了鈉含量不低，每片約327毫克，攝取時應特別留意勿過量外，鈣質含量每片約283毫克，差不多等於飲用一杯牛奶所攝取的鈣質。此外，也不要忘了，它也仍有一些脂肪，熱量也不低，1片脂肪含量約63大卡，相當於是四分之一碗白飯。因此她提醒雖然補鈣可吃起司片，也算是健康零食之一，但仍應控制攝取量。

除此之外，張語希也曾於臉書發文介紹，有服用抗憂鬱藥物者應特別留意，起司因含酪胺，與抗憂鬱藥併用，也可能引發高血壓危機。尤其使用單胺氧化酶抑制劑（MAOI）類的抗憂鬱藥時，MAOI會抑制體內分解酪胺的酶，導致酪胺累積，可能引發血壓升高。

另，張語希也特別補充提醒，除起司之外，服用MAOI的患者，也應留心避免食用高酪胺食物，例如：醃製肉類、發酵食品等，這些食物除了可能因交互作用而造成藥效失靈，甚至可能導致健康危機，不可不慎。

