明年元旦施行《再生醫療法》台南5處合法醫療機構可申請

《再生醫療法》明年元旦正式施行，呼籲台南市民有需求可向衛福部核准之轄內5家合法醫療機構申請。（南市衛生局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕為保障民眾健康與醫療安全，衛生福利部公布《再生醫療法》及相關子法將於明年元旦正式施行。南市衛生局特別提醒，民眾未來若有接受再生醫療之需求，可向台南市經衛生福利部核准之5家合法醫療機構申請。

《再生醫療法》是我國首部專門管理細胞、基因等再生醫療相關技術與製劑的專法，期能在促進醫療創新與產業發展的同時，保障民眾接受此類醫療時的安全與權益。

衛生局長李翠鳳指出，再生醫療是指利用基因、細胞及其衍生物，用於治療、修復或替換人體細胞、組織及器官之製劑或技術。此類技術具有高度專業性與一定風險。目前台南經衛福部核准並完成登記之5家合法醫療機構，包括成大醫院、奇美醫院、柳營奇美醫院、安南醫院及市立醫院。

李翠鳳也提醒，再生醫療涉及特殊細胞製劑及技術流程，費用須經中央主管機關審查，醫療機構不得要求一次預繳全部費用，同時也必須在執行前使病人充分了解收費金額、方式與退費條件。此外，新法明定再生醫療廣告屬「事前審查制」，包括網路、平面、戶外、社群媒體等一律不得擅自刊播。如違反規定，最高可處新台幣2000萬元罰鍰。

