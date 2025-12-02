限制級
用科技治癒人心！ VR技術助加薩孩童遠離傷痛和修復內心
〔編譯謝宜哲／綜合報導〕在加薩戰爭中飽受創傷的兒童正在接受1項治療項目，該項目利用虛擬實境（VR）裝置將孩子們帶到1個遠離戰爭與傷痛的世界。此療法旨在改善兒童心理健康，營運方主張它比傳統療法見效更快。
根據《法新社》報導，加薩中部扎瓦伊達（Al-Zawayda）5名孩童接受此療法，他們探索VR裝置帶給他們的美麗環境，諸如一片綠意盎然的花園、寧靜的海灘、安全的城市等。
1名男孩伸出手與眼前的事物互動，另1名男孩伸手觸摸面前的事物。還有男孩看到1隻狗向他跑來後喊說「過來！過來！」
心理健康主管沙馬萊（Abdalla Abu Shamale）表示，VR頭盔不僅僅是讓孩子遠離現實，還具備治療效果。《法新社》報導中未提及他所屬的具體機構。
沙馬萊強調，團隊設計出的VR遊戲具有治療和幫助作用，有助於治癒孩子心靈或讓他們更有效地面對和管理自身生活。他指出此方法在1年的實踐中證明其有效性，許多兒童都得到了幫助。
沙馬萊強調，孩子們都接受了虛擬現實治療和陪伴，表現出了非常強烈的正面反應，並取得極為積極的效果。
沙馬萊聲稱，使用VR技術進行治療、康復和達到病情穩定的速度比傳統療法更快。在不使用VR技術的傳統療法中，團隊通常需要進行10到12次療程，而使用VR技術，團隊只需進行5到7次療程就能取得成效。
