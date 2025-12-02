自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》漫畫家高橋伸輔突發心肺停止 醫：腦缺氧4–6分鐘黃金急救關鍵

2025/12/02 10:44

日本漫畫家高橋伸輔突發心肺停止處於植物人狀態，家屬懇請粉絲持續祈禱，盼奇蹟降臨。（翻攝自臉書）

日本漫畫家高橋伸輔突發心肺停止處於植物人狀態，家屬懇請粉絲持續祈禱，盼奇蹟降臨。（翻攝自臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕日本漫畫家高橋伸輔以描繪格鬥天才那須川天心《巔峰～那須川天心物語～》聞名，被家屬證實已突發心肺停止，被醫療團隊判定出現缺氧性腦病變，呈「植物人狀態」。根據台北慈濟醫院衛教資料指出，腦部對缺氧的耐受力僅有4-6分鐘，這段時間即為黃金急救時間，超過後便會造成不可逆的腦部損傷，輕者記憶力退化，重則變成植物人甚至腦死。

漫畫家高橋伸輔被家屬證實已於2025年9月7日因心律不整突發心肺停止，即便AED急救仍未恢復心跳，被醫療團隊判定出現缺氧性腦病變，陷入「植物人狀態」。目前已從加護病房轉至一般病房，雖然能自主呼吸，但完全無意識反應。親友同為他祈禱，期盼奇蹟降臨，同時也懇請粉絲持續祈禱早日康復，重拾畫筆。

有關於突發心肺停止後對大腦的損傷，台北慈濟醫院衛教資料指出，當患者心肺功能停止，大腦便會因無法得到血液灌流而缺氧，一般而言呼吸心跳停止是緊急且存活率的不高的情況。腦部對缺氧的耐受力僅有4-6分鐘，這段時間即為黃金急救時間，超過之後便會造成不可逆的腦部損傷，輕者記憶力退化、反應遲鈍，重則變成植物人甚至腦死，缺氧時間越久，患者的存活率越低。

理想狀態為4分鐘內進行心肺復甦術以維持腦功能，雖然現代人普遍對心肺復甦術都有基本的認識，但實際發生時多會因驚嚇、慌張而手足無措，甚至試圖叫醒病人而耽誤寶貴的救援時間。因此，除了及時找出病因接受手術外，身旁家人友人臨危不亂立即進行心肺復甦術，並通報119，是影響預後重要因素。院方亦鼓勵民眾平時即應熟悉心肺復甦術知識與技術，一旦意外狀況發生時，將傷害減輕到最低。

