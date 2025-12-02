自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

DAA前側入路微創髖關節手術 助病人快速恢復行動力

2025/12/02 10:24

病人多年前接受髖臼骨折手術後，因手術後組織沾黏，造成由後方解剖路徑進行人工髖關節置換手術困難，且提高神經血管損傷及併發症發生率。（院方提供）

病人多年前接受髖臼骨折手術後，因手術後組織沾黏，造成由後方解剖路徑進行人工髖關節置換手術困難，且提高神經血管損傷及併發症發生率。（院方提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕76歲男性病人多年前因髖臼骨折接受手術，術後留下垂足與步態異常，長期行動不便，導致外傷性退化性髖關節炎，連如廁與行走都成為挑戰。經新竹臺大分院骨科團隊詳細評估並與病人溝通後，採用「前側入路（Direct Anterior Approach, DAA）」人工髖關節置換手術，避開之前的手術區域，病人術後當天即可床邊如廁並下床行走，疼痛顯著減輕，展現微創技術在高齡手術中的安全與高效，成功改善長年困擾。

新竹臺大分院骨科部主任賈維焯醫師指出，DAA手術的最大優勢在於保留肌肉結構、縮小傷口並降低疼痛，使病人能於術後儘早下床活動，加速恢復日常生活功能。他說看到病人術後能自在行走、重拾生活自信，是團隊推動微創精準醫療的最大動力。

賈維焯說，DAA人工髖關節置換術是近年國際間發展成熟的微創技術。新竹臺大分院骨科團隊結合術前影像分析與精準定位系統，提高手術植入穩定性與下肢長短對位準確性。與傳統後側入路手術相比，DAA術式不僅可減少術後疼痛與出血，亦能縮短復健期並降低脫臼風險。

新竹臺大分院骨科部長期推動人工關節手術品質提升計畫，結合國家疾病特定照護認證、品質改善圈及加速康復術後照護等制度化品質管理機制，建立標準化手術流程與病人追蹤系統。近年更導入智慧機器手臂導航與AI影像輔助技術，提升人工關節置換的精準度、安全性與個人化治療品質。

