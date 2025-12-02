自由電子報
健康 > 杏林動態

亞大醫院擴大版圖 豐中分院今啟用 豐原醫院則預定明年底啟用

2025/12/02 09:54

亞大豐中分院斥資上億元更新硬體，加入現代化安全機制。（亞大提供）

亞大豐中分院斥資上億元更新硬體，加入現代化安全機制。（亞大提供）

〔記者歐素美／台中報導〕 亞洲大學附屬醫院豐中分院2日正式啟用，象徵亞大醫療體系在中部醫療版圖再添重要據點，分院院長陳衍仁強調，秉持創辦人蔡長海董事長堅持「以病人為中心」核心價值，院方斥資上億元重新改裝硬體，同時提供醫學中心等級的醫療團隊品質，營造患者安心就醫環境，為明年底即將啟用的豐原醫院打下堅實基礎。

亞大豐中分院前身為「英外科醫院」，創設於民國35年，後由中國醫藥大學附設醫院接辦，改制為中國醫藥大學附設醫院豐原分院，由於中醫大附醫與亞大醫院共組合作聯盟，經過整體策略調整後，決定由亞大醫院接手，經過近1年的軟硬體調整改善，今天正式營運。

亞大豐中分院外觀。（亞大提供）

亞大豐中分院外觀。（亞大提供）

陳衍仁強調，亞大接手後的最大變革，即是針對院區舊有設施與服務流程進行全面升級，包括硬體環境的改建與軟體醫療服務的補強，期盼帶給豐原及鄰近地區民眾更安全、更舒適且更完善的就醫選擇。

例如，原建物為依舊法規興建，不符現行醫療院所規範，包括空間尺度、無障礙動線或病房配置等，都難以承載現代醫療需求，亞大醫院接手後，即啟動硬體改建工程。

重建之後，病房空間與公共環境都達到最新的病床間距標準及無障礙規範，讓患者與家屬在治療過程中感受更高的安全性與舒適度，整體環境煥然一新，尤其病房採用自然採光、減壓配色與寬敞動線為主軸，並加入現代化安全機制，注重防滑設計、緊急呼叫系統優化及多點監測設備，使臨床照護更便利、病患住院更安心；在醫療照護部分，則延攬多位專科醫師，包括內科、外科與多個重要次專科，希望在既有基礎上補強診療能量，提供更全面的醫療服務。

陳衍仁表示，豐中分院與預計明年底正式啟用的「亞洲大學附設豐原醫院」將形成互補布局，扮演中台灣北端的重要醫療防線，注重民眾最在乎的急重難症處理能力、提升住院品質、加強長者照護與復健資源，同時也會結合社區醫療與健康促進服務，期盼讓豐原及鄰近鄉鎮民眾不用長途奔波，也能享有品質兼具、規格一致的醫療服務。

亞大醫院豐中分院2日啟用！亞洲大學創辦人蔡長海（中）率領院內主管參加啟用儀式。（亞大提供）

亞大醫院豐中分院2日啟用！亞洲大學創辦人蔡長海（中）率領院內主管參加啟用儀式。（亞大提供）

