自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》AADC缺乏症 Q&A面面觀

2025/12/01 20:05

先天代謝異常疾病AADC缺乏症可以在新生兒罕見疾病篩檢出來，原則上有進一步診斷需求，健保會給付。（資料照）

先天代謝異常疾病AADC缺乏症可以在新生兒罕見疾病篩檢出來，原則上有進一步診斷需求，健保會給付。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣約每3-5萬名新生兒會有1人罹患先天代謝異常疾病AADC缺乏症，以全球統計來說，每3個病例就有1例來自台灣。健保給付自今（1）日起，提供要價1億元的基因治療藥物納入給付，過去臨床試驗顯示，病患用藥後，平均壽命可增至20幾歲。以下是AADC的Q&A：

Q：什麼是AADC？
A：孩童因缺乏酵素AADC，難以合成神經傳導物質多巴胺，腎上腺素與正腎上腺素也不足，臨床表現為低張力、躺著無法動彈、情緒不穩，出現動眼危象（雙眼上翻或眼睛偏斜某方向）、自律神經系統功能失調等。有的人症狀會持續6-8小時或每2-3天就發作一次，不利於餵食和成長；以往無藥可醫，病童很難活超過5歲。

Q：AADC缺乏症如何篩檢？
A：新生兒篩檢罕見疾病可以篩檢出來，原則上有進一步診斷需求，健保會給付。以「乾燥血片 （dried blood spot）」測量某些代謝標誌物─由台大團隊開發的篩檢工具3-O-methyldopa （3-OMD）─若濃度異常（過高），則再進一步基因檢測。
雖然可以透過多種檢查來診斷，包括新生兒篩檢、腦脊髓液（CSF）分析、尿液和血液檢查、基因檢測，以及影像學檢查（如正子攝影）。新生兒篩檢是早期診斷的重要方法，但篩檢結果的敏感度並非100%。

Q：AADC缺乏症可以在產檢時篩檢出來？
A：禾馨婦產創辦人蘇怡寧說，AADC缺乏症是由基因（位於DDC基因）突變引起。若夫妻雙方已知是帶因者（即各帶一個突變），在孕期可透過「產前診斷 （prenatal diagnosis）」來檢查胎兒是否罹病。如果過去生育過AADC患者，再次懷孕時，可考量進行絨毛膜採樣或羊膜穿刺來檢測致病變異，但仍不是百分百的確診。最令人擔心的是，夫妻雙方同時帶有「隱性致病基因」，自身並沒有任何症狀，就有25%機率生出患病寶寶。此症的致病基因已知為DDC基因，在第7號染色體p11的位置上。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中