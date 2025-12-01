健康網》AADC缺乏症 Q&A面面觀

先天代謝異常疾病AADC缺乏症可以在新生兒罕見疾病篩檢出來，原則上有進一步診斷需求，健保會給付。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣約每3-5萬名新生兒會有1人罹患先天代謝異常疾病AADC缺乏症，以全球統計來說，每3個病例就有1例來自台灣。健保給付自今（1）日起，提供要價1億元的基因治療藥物納入給付，過去臨床試驗顯示，病患用藥後，平均壽命可增至20幾歲。以下是AADC的Q&A：

Q：什麼是AADC？

A：孩童因缺乏酵素AADC，難以合成神經傳導物質多巴胺，腎上腺素與正腎上腺素也不足，臨床表現為低張力、躺著無法動彈、情緒不穩，出現動眼危象（雙眼上翻或眼睛偏斜某方向）、自律神經系統功能失調等。有的人症狀會持續6-8小時或每2-3天就發作一次，不利於餵食和成長；以往無藥可醫，病童很難活超過5歲。

Q：AADC缺乏症如何篩檢？

A：新生兒篩檢罕見疾病可以篩檢出來，原則上有進一步診斷需求，健保會給付。以「乾燥血片 （dried blood spot）」測量某些代謝標誌物─由台大團隊開發的篩檢工具3-O-methyldopa （3-OMD）─若濃度異常（過高），則再進一步基因檢測。

雖然可以透過多種檢查來診斷，包括新生兒篩檢、腦脊髓液（CSF）分析、尿液和血液檢查、基因檢測，以及影像學檢查（如正子攝影）。新生兒篩檢是早期診斷的重要方法，但篩檢結果的敏感度並非100%。

Q：AADC缺乏症可以在產檢時篩檢出來？

A：禾馨婦產創辦人蘇怡寧說，AADC缺乏症是由基因（位於DDC基因）突變引起。若夫妻雙方已知是帶因者（即各帶一個突變），在孕期可透過「產前診斷 （prenatal diagnosis）」來檢查胎兒是否罹病。如果過去生育過AADC患者，再次懷孕時，可考量進行絨毛膜採樣或羊膜穿刺來檢測致病變異，但仍不是百分百的確診。最令人擔心的是，夫妻雙方同時帶有「隱性致病基因」，自身並沒有任何症狀，就有25%機率生出患病寶寶。此症的致病基因已知為DDC基因，在第7號染色體p11的位置上。

