健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

健康網》健保重大給付大躍進 AADC創最高紀錄

2025/12/01 19:01

未滿36週（滿35週加6天）的早產兒寶寶，屬呼吸道重症高風險族群，同樣符合健保給付條件，建議盡快回到醫療院所進行接種RSV疫苗。 （彰基提供）

〔健康頻道／綜合報導〕健保總額明（2026）年將首度邁向1兆元，自2023年至今健保重大、擴大給付，造福不少患者，其中以今（1）日上路的「芳香族L-胺基酸脫羧基酶（AADC）缺乏症」基因治療藥納入給付，患者可申請1億元給付，也創下台灣健保史上最高單一藥劑給付金額。

健保史上第二高的單劑給付是「脊髓性肌肉萎縮症（SMA）」的背針與口服藥物，自2023年納入6個月以下新生兒的4900萬元基因治療藥物給付，2024年8月則進一步全面放寬背針與口服藥適用對象。

健保史上第一、二高的單劑基因治療藥物，皆是有鎖定特定對象：AADC為18個月以上未滿6歲的AADC缺乏症病童、SMA是未滿6個月的病童，兩者皆為終生一次給付條件。

在照料早產兒上，健保給付針對未滿36週出生的早產兒，提供呼吸道融合病毒（RSV）傳染疾病預防者，因考量早產兒由於肺部發育不全，感染RSV惡化至重症、插管風險皆高，預計5年內約有4300多人受惠。滿33週至未滿36週早產兒，可獲健保給付最多3劑、每月施打一劑。同時，目前仍在一歲以內，出生時未滿36週（滿35週加6天）的早產兒寶寶，同樣符合健保給付條件，建議盡快回到醫療院所進行接種。

11月1日起，將針對具特殊功能、新材質的「脊椎間體護架」（CAGE），以差額負擔方式納入健保，但民眾並非「不能直接自費使用」，而是以健保給付20%，民眾自費80%方式，形同價格「打8折」，減輕治療經濟負擔。

心血管疾病長期位居十大死因第2名，低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）升高動脈粥狀硬化心血管疾病風險。今年9月1日放寬「PCSK9血脂調節劑」給付條件，LDL-C起始治療值由135mg/dL下修至100mg/dL，預估嘉惠5,005名患者，每人每年約節省11.5萬元，健保挹注年藥費約4.43億元。

對於癌症患者，尤以復發、轉移，胰臟癌、停經後轉移性乳癌、B細胞淋巴瘤症、非鱗狀非小細胞肺癌、大腸直腸癌、三陰性乳癌、卵巢癌等，對於免疫及標靶治療、荷爾蒙療法、單株抗體及口服藥物併用療法，皆提供有條件給付。

