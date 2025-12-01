限制級
全聯問題鯛魚排流入18縣市！毒物專家：多喝水可助代謝
〔記者林志怡／台北報導〕全聯販售的「台灣鯛魚排」遭高雄市衛生局檢出不得用於水產的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm。長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海指出，這次鯛魚中檢出的濃度不高，不至於造成器官傷害，且恩氟喹啉羧酸可以透過人體代謝排出，若擔心自己吃到問題鯛魚，可以多喝水、加速代謝。
顏宗海說，「恩氟喹啉羧酸」是一種廣效型抗生素，雖是合法動物用藥，可使用於特定動物，但考量大量投藥可能造成環境中的抗藥性細菌，造成未來「無藥可用」的窘境，應不得用於海產養殖等用途，多數國家也明令不能將恩氟喹啉羧酸用於水產養殖業、不得檢出。
對於這次全聯鯛魚排檢出恩氟喹啉羧酸，顏宗海說，這次鯛魚排中檢出的濃度不高，相信不至於造成器官傷害，但部分民眾的體質可能比較敏感，可能因為吃到抗生素而出現過敏反應，產生皮膚蕁麻疹等症狀，此時民眾務必尋求醫療協助，不要自行購買過敏藥服用。
然而，全聯總公司初步掌握，這次全聯全台369家分店，共進貨1萬5624片鯛魚排產品，其中1萬3793片已賣出，且全台有18縣市門市進貨，僅基隆、宜蘭、花蓮、連江縣4縣市倖免。
顏宗海說，恩氟喹啉羧酸可以透過人體代謝排出，除了確認自己購買的鯛魚排是否為這次檢出抗生素的問題批號外，若擔心自己已經將問題鯛魚排吃下肚，近幾天可以透過多喝水的方式加速代謝，有助於將恩氟喹啉羧酸排出。
