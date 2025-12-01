自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》腿部力量與長壽相關？ 千萬網紅專家揭簡單保養法

2025/12/01 19:38

腿部力量與壽命有相關，專家表示，民眾不一定要到健身房，可從居家練習深蹲、弓箭步開始，有效刺激腿部肌肉；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕醫學研究指出，腿部力量與壽命長短高度相關。從行走速度，到腿部肌肉流失，都可能透露身體發出警訊。美國千萬網紅專家提醒，當我們逐漸老化，腿部會比身體其他部位更早顯現問題，因此，觀察腿部健康、保持腿部力量，是延長健康壽命最有效也最容易開始的方法之一。

美國健康專家柏格醫生（Dr. Eric Berg, D.C.）分析，腿部由於距離心臟最遠，是身體循環系統的最末端，一旦心臟、代謝或神經系統出現問題，往往會提早反映在腿部。腿部問題牽動全身健康，以下3種狀況是早期警訊：

●血糖問題最先反映在腳底

部分糖尿病或前期糖尿病患者，最先出現的症狀是腳底麻木、刺痛感，這是周邊神經病變。高血糖會破壞血管與神經，腳部因距離心臟最遠，最先因缺氧與神經退化而發出信號。

●心、腎、肝的壓力訊號

如果發現腳踝或小腿出現凹陷性水腫，代表血液回流不順。這通常與心臟衰弱、腎功能下降或肝臟負擔沉重有關。

●肌少症

年紀越大，肌肉越容易流失。肌肉是重要的器官，能利用葡萄糖、減少慢性病風險。肌肉流失不只讓腿無力，也會縮短壽命。

柏格醫生提到，許多研究證實，腿部力量是預測壽命的最佳指標之一，比體重、BMI、甚至血壓還準確。腿部是全身血液循環的「低處指標」，因為血液必須從腳部最遠端回流到心臟，一旦循環系統出現問題，它會先反映在腿部，因此腿部健康與長壽關係密切。

延長健康壽命的秘訣在於行動，專家建議從以下4個面向著手：

1.每天走路，提升循環

走路是最簡單、最有效的腿部血流改善方式。它能提升氧氣供應，改善血液回流。

2.補足關鍵營養素

攝取足夠的維生素 D、鎂、鋅、維生素 K2 和維生素 C，以修復血管，平日要著重均衡飲食以確保健康。

3.阻力訓練

為了預防肌少症，重量訓練是必需的。民眾不一定要到健身房，可從居家練習深蹲、弓箭步、上階梯或靠牆坐姿開始，有效刺激腿部肌肉。

4.鍛鍊小腿比目魚肌

研究指出，比目魚肌的訓練能讓葡萄糖利用率提升高達 50倍。透過坐姿提踵（坐著抬起腳跟再放下）訓練，每天 10–20 分鐘，重點是持續且緩慢的張力。

