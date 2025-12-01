健康網》春水堂菜鳥店員誤倒用工業用小蘇打粉水 食藥署：勿催吐，以免二度傷害

春水堂在全台是一間以珍奶聞名的複合式餐飲店。營養師陳詩婷表示，工業用的洗滌小蘇打粉，pH值為11，鹼性高，使用前都要戴上手套，誤喝下確實造成灼傷，圖為非出事分店。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕春水堂台中公益店一名菜鳥員工11月30日，將工業用的碳酸氫鈉浸泡在「碳酸氫鈉」清洗的保溫瓶，誤當成回沖熱茶用的熱水，使得3名來店飲茶民眾，喉嚨灼傷。根據食藥署衛教資料指出，pH值為11，因為鹼性較高，不可催吐，以免造成二度傷害。

根據灃食公益飲食文化教育基金會衛教資料表示，市售的檸檬酸分為藥用、食用、工業用三種。天然的檸檬酸存在於檸檬、柑橘、菠蘿、醋栗、覆盆子、葡萄汁等果實；工業上使用的檸檬酸是用砂糖、糖蜜、澱粉、葡萄等含糖物質為原料，利用微生物（黴菌）發酵而來。

請繼續往下閱讀...

工業用的檸檬酸，外包裝會特別註明「請勿食用」，用來清洗器具、水槽、浴室用的檸檬酸，主要是工業用的檸檬酸，原理在於酸性分子，能中和鹼性污垢、水漬、皂垢等，溶解水中鈣質、防止水垢產生，並有效去除異味，同樣具有抑制微生物、細菌滋長的效果。

溶於水呈弱鹼性，可用來清潔廚房油污。粉狀的小蘇打粉在鞋櫃除臭、空間除濕上也很有效。至於有些說法提到小蘇打粉可以刷牙美白、去粉刺、去角質，原理都是去油去漬，但畢竟過量對身體不好，還是不建議嘗試。

營養師陳詩婷在臉書表示，食用級的小蘇打粉，pH值約為8.1，可用來當成烘焙、清洗蔬果及碗盤；而工業用的洗滌小蘇打粉，pH值為11，因為鹼性較高，直接接觸皮膚會造成刺激，所以使用前最好戴上手套及口罩。

工業用小蘇打的其他妙用

1、消除異味：洗衣服時加一匙的小蘇打，可以幫助去除衣物異味。

2、除溼：比較潮濕的環境，譬如鞋櫃、衣櫃等，可以放一點小蘇打粉，防止發霉之餘，還有助消除異味。

台中市食安處指出，據掌握目前有3名民眾飲用該壺水，春水堂於事發後隨即派員陪同民眾就醫，3名民眾經診療後無大礙，皆已返家休養，業者承諾將負擔醫療及賠償費用，並持續關心民眾狀況。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法