春水堂3顧客喝到清潔液不適送醫 醫揭「誤飲」關鍵處置

春水堂的珍奶有名，近日爆出顧客誤飲清潔液意外。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕知名手搖品牌春水堂近日傳出意外事故，台中公益店一名到職僅2週的新進員工，昨誤將浸泡在「碳酸氫鈉」清潔液中的保溫瓶，當成回沖熱茶容器，導致3名顧客飲用後出現喉嚨不適等症狀。針對誤飲化學清潔液事件，台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌提醒，民眾若誤食腐蝕性物質，千萬不要催吐，應立刻就醫。

楊振昌說，灼傷往往1分鐘內就造成，錯誤處置可能加劇食道傷害。過去曾建議立即喝水或牛奶稀釋，但僅在「極短時間內立刻飲用」才可能有用，拖延反而無效。

楊振昌進一步指出，誤飲後醫師會依傷勢分為一級、二級、三級，三級以上屬嚴重灼傷，可能引發食道破裂、感染甚至敗血症，嚴重時恐危及生命；後遺症則包括食道狹窄、胃狹窄等長期影響。他強調，家中化學清潔用品務必妥善標示，絕不可以倒入食品容器，以避免類似事件發生。

