非銀髮族獨有 研究：肌少症篩檢應提前至50歲

高齡醫學中心林明憲主任說明握力示範。（北榮提供）

〔記者林志怡／台北報導〕隨著年齡漸長，骨質、肌力也在默默流失，且不只有高齡長者具有肌少症風險，亞洲肌少症工作小組近日公布最新診斷共識，將肌少症篩檢年齡從原本的65歲，提早至50歲，代表肌肉功能衰退比多數人想的還要早，中壯年族群就必須正視肌少症帶來的健康風險。

陽明交大健康長壽與老化科學研究中心主任陳亮恭解釋，肌肉的健康與多項生理功能、健康表現息息相關，具有合宜的肌肉量與肌力，有助於保持高效率的代謝功能、強健的肌肉再生能力、良好的神經肌肉運作、健康的粒線體功能以及平衡的蛋白質代謝。

陳亮恭說，肌少症不是老年人專利，肌肉健康退化早在進入老年前就已經開始，人體在20至70歲之間，約會流失40%的肌肉，且肌肉量自55歲顯著減少，60歲以後每年約流失1.4至2.5%，肌力則是在45歲及70歲加速衰退，且肌力表現越好，通常身體退化速度越慢，反之亦然。

對於肌少症的威脅，陳亮恭指出，對於高齡族群來說，不只會降低活動能力、造成個案行動受限，患者也可能因此喪失日常生活自理能力，使生活品質下降，同時也因為肌肉量、肌力不足，跌倒、骨折風險，以及住院、死亡風險都明顯上升，且住院病患因活動量不足，肌少症盛行率更大幅上升。

陳亮恭也提到，亞洲人口本身肌肉量就比較少，與歐美國家明顯不同，且最新證據顯示，中年已是肌肉功能衰退的關鍵期，提早檢驗有助於及早發現高風險個案，從而降低跌倒、失能與慢性病的風險，因此亞洲肌少症工作小組公布最新指引，將肌少症的篩檢年齡從原本的65歲，提前至50歲。

此外，陳亮恭說，新版共識明定肌少症需同時符合「低肌肉量」與「低肌力」等2項條件，原標準中的步行速度、5次起立測試等體能表現，則改為疾病預後的評估指標，新版規範與世界衛生組織（WHO）推動的「高齡整合照護」框架接軌，成為全亞洲推動健康長壽的共同策略。

陳亮恭說，近年已確認肌肉與心血管代謝、大腦、骨骼、脂肪組織及免疫系統間有大範圍相關，從中年開始就應以提升肌肉健康，達成健康長壽的目標，這次亞洲版的診斷共識更刊登於「Nature Aging」，是「Nature」系列期刊極少刊登疾病臨床指引的案例，代表國際高度重視亞洲肌少症診斷共識的創新方向。

