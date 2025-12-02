自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》民眾高血壓一定要吃藥嗎？ 心臟醫提正解

2025/12/02 09:52

專家表示，血壓一旦超過130/80，就要開始改變生活型態，並開始藥物控制；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，血壓一旦超過130/80，就要開始改變生活型態，並開始藥物控制；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多民眾一覺醒來後，發現自己變成了高血壓的族群。這時到底該不該吃高血壓藥物呢？東元綜合醫院心臟內科主任張聖典指出，高血壓的起始治療並不單單只是藥物控制。飲食習慣、減重運動、戒菸及生活型態的改變也是高血壓治療的一個重要環節。血壓一旦超過130/80，就要開始改變生活型態，並開始藥物控制。

張聖典在東元綜合醫院網站上表示，美國心臟學會最近公佈高血壓治療指南中，只要血壓高於130/80就被認為是高血壓。有高血壓的病人，一直以來就存在的許多疑問與迷思。有些擔心高血壓藥物吃多了會變成的腎臟病，甚至是洗腎，有些則擔心一旦吃了高血壓藥物就得吃一輩子，有些覺得沒有症狀為何要吃高血壓藥物。

張聖典比喻，我們的心臟的重要性就像汽車的引擎一樣，如果血壓一直維持在收縮壓150-160的程度，等於開車時一直把汽車的時速維持在150-160公里/小時。這樣汽車的引擎無法好好休息，而且血壓高會惡性循環，血壓升高後容易破壞血管，會造成血管硬化，一旦血管硬化後血壓就會更高，造成心臟更大負擔。最重要的是高血壓已經證實跟心血管疾病及腦血管疾病有高度相關性，因此，控制高血壓就可以有效預防心肌梗塞，及腦中風發生。

他接著說明，其實只要讓高血壓能降下來，血壓藥物當然就沒有繼續吃的必要，高血壓的起始治療並不單單只是藥物控制。飲食習慣、減重運動、戒菸及生活型態的改變也是高血壓治療的一個重要環節。他有不少病人藉由運動減重、改變飲食而達到降血壓的效果，血壓藥物也不需要再服用，所以血壓藥物是有機會可以減量甚至是停藥的。

不過，他也提醒，隨著年齡的增加，血壓也會越來越高，因此大部分的病人需要長期規則服藥來控制高血壓這個慢性疾病，才能達到預防的好處。同時，如果遵照醫師醫囑規律服用高血壓藥物，是不會造成腎臟病甚至是洗腎的。

張聖典強調，血壓一旦超過130/80，就要開始改變生活型態，具有危險因子的人要到心臟科就醫並開始藥物控制。

