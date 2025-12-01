自由電子報
健康 > 護眼顧齒

戴眼鏡能治近視？ FDA批准微透鏡片 延緩度數加深達7成

2025/12/01 17:01

美國FDA近期批准一款新型兒童近視控制鏡片，證實能顯著延緩度數加深，為預防高度近視併發症帶來新希望；圖為示意圖。（圖取自freepik）

美國FDA近期批准一款新型兒童近視控制鏡片，證實能顯著延緩度數加深，為預防高度近視併發症帶來新希望；圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕對於許多家長而言，孩子戴上第一副眼鏡往往是視力惡化的無奈里程碑。然而，美國食品暨藥物管理局（FDA）近期批准了一款新型眼鏡鏡片，這款鏡片不僅能矯正視力，更具備「治療」效果，經證實能顯著延緩6至12歲兒童的近視加深速度，為對抗全球日益嚴重的「近視流行病」帶來新希望。

據《美聯社》報導，這款由鏡片公司依視路（EssilorLuxottica）生產、名為「Stellest」的特殊鏡片，採用了獨特的光學設計。鏡片上分布著11圈由微小凸點組成的同心圓，這些微透鏡能改變光線進入眼睛的方式，將光線聚焦在視網膜前方而非正後方。這種光學訊號被認為能向眼睛發出「停止生長」的指令，從而減緩眼軸（眼球長度）的過度拉長，這正是導致高度近視與視力惡化的主因。

FDA表示，批准該鏡片是基於廠商提供的臨床數據。數據顯示，佩戴該鏡片的兒童在兩年後，其近視加深幅度減少了70%，眼軸增長速度則減緩了50%。約翰霍普金斯大學醫學院的小兒眼科教授雷普卡（Michael Repka）指出，過去醫生只能告訴家長「孩子需要戴眼鏡，度數會越來越深」，但現在終於有了積極的干預手段。

預防成年後視網膜剝離與失明

眼科醫師強調，控制近視的意義不僅在於眼鏡度數的厚薄，更在於預防長期的眼部病變。高度近視會導致眼球過度拉長，增加視網膜變薄、撕裂的風險，進而引發白內障、青光眼及視網膜剝離等可能致盲的併發症。夏威夷小兒眼科醫師Rupa Wong表示：「現在我們有方法可以減緩這一過程，或許能防止孩子發展成高度近視，降低未來失明的風險。」

在價格方面，這款鏡片的建議零售價約為450美元（約新台幣1萬4100元）。在此之前，FDA唯一批准用於減緩近視的產品是名為「MiSight」的軟式隱形眼鏡。然而，許多家長對於讓年僅8歲的兒童佩戴隱形眼鏡仍有疑慮，因此這款「眼鏡」形式的新產品，提供了更具吸引力的替代方案。

報導指出，雖然這項技術先前已在歐洲與亞洲部分地區上市，但FDA的批准進一步驗證了其安全性與效能。目前美國研究人員正進行獨立研究，以進一步確認其長期效果。

