與藥師做朋友》那些藥不可以和酒精性飲料併用？
文／陳宜萱
吃藥要搭配開水服用，應避免和酒一起服用，這是一般民眾都具備的常識，但很多人常常忽略。酒精依據不同濃度在人體內影響的時間長短也不同，即便不是同一時間吃下肚子，還是有可能會產生交互作用或是加重不良反應。
以下列舉幾項特別需要避開酒精性飲料的藥品以及原因：
（作者為藥師，本文取自《與藥師做朋友-讓藥師告訴你如何安全用藥》洪葉文化出版，中華民國藥師公會全國聯合會主編）
