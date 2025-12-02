自由電子報
健康 > 杏林動態

與藥師做朋友》那些藥不可以和酒精性飲料併用？

2025/12/02 09:00

吃藥要搭配開水服用，應避免和酒一起服用，這是一般民眾都具備的常識，但很多人常常忽略；圖為情境照。（圖取自freepik）

吃藥要搭配開水服用，應避免和酒一起服用，這是一般民眾都具備的常識,但很多人常常忽略；圖為情境照。（圖取自freepik）

文／陳宜萱

吃藥要搭配開水服用，應避免和酒一起服用，這是一般民眾都具備的常識，但很多人常常忽略。酒精依據不同濃度在人體內影響的時間長短也不同，即便不是同一時間吃下肚子，還是有可能會產生交互作用或是加重不良反應。

以下列舉幾項特別需要避開酒精性飲料的藥品以及原因：

需要避開酒精性飲料的藥品以及原因。（圖取自《與藥師做朋友-讓藥師告訴你如何安全用藥》）

需要避開酒精性飲料的藥品以及原因。（圖取自《與藥師做朋友-讓藥師告訴你如何安全用藥》）

資料來源:
（1）https://www.drugs.com/drug-interactions/ethanol.html。
（2）酒後服藥，當心致命交互作用（摘錄自藥害救濟基金會）

（作者為藥師，本文取自《與藥師做朋友-讓藥師告訴你如何安全用藥》洪葉文化出版，中華民國藥師公會全國聯合會主編）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

