自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

4旬女臉鬆弛接受鳳凰電波治療 醫提醒避免3迷思

2025/12/01 16:52

黃昭瑜主任提醒，民眾接受鳳凰電波治療應選擇合法且具有專科資歷的醫療院所，才是對自己最好的保障。（記者陳建志攝）

黃昭瑜主任提醒，民眾接受鳳凰電波治療應選擇合法且具有專科資歷的醫療院所，才是對自己最好的保障。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕46歲林小姐因工作長期熬夜，最近感覺臉部鬆弛、法令紋加深，顯露老態，經前往醫院皮膚科門診，接受自費的鳳凰電波治療後，肌膚緊緻度大幅改善，明顯拉提效果讓她重拾自信。不過醫師提醒，民眾對鳳凰電波常有誤解，出現能量越高越好、一次治療等於整臉緊到最高點、任何人都可以施打三大迷思，反而可能產生反效果。

長庚合作聯盟醫院皮膚科與美容醫學中心主任黃昭瑜表示，鳳凰電波透過專利單極射頻（Monopolar RF）技術，將能量傳遞到真皮層與深層組織，使膠原蛋白受熱後收縮並重新排列，啟動新生作用，達到緊膚、拉提與改善細紋的效果。

黃昭瑜表示，與一般的射頻不同，鳳凰電波具有智慧能量控制、震動舒緩與冷媒保護層，能降低治療時的不適感，也提升治療的安全性。但鳳凰電波不是「能量打越高越好」，而是需要根據每位病人的肌膚厚度、鬆弛程度與臉部輪廓，調整能量、深度與路徑，治療計畫必須依照個人條件量身設計，才能真正做到自然緊緻、不僵硬和不腫脹。

黃昭瑜表示，民眾對鳳凰電波常有3大迷思，第1個迷思是「能量越高越好」：事實上需要依照脂肪厚度、鬆弛位置做精準調整，過高能量反而可能增加疼痛與副作用；第2個迷思是「一次治療等於整臉緊到最高點」：膠原蛋白增生需要時間，一般在2至3個月效果最明顯，之後持續改善；第3個迷思是「任何人都可以施打」：太瘦或脂肪不足者、嚴重鬆弛者需評估是否合併其他療程。

黃昭瑜主任強調，因鳳凰電波屬於中深層能量治療，治療的層次接近脂肪、深筋膜區域，因此若由非專業人員施打，可能造成皮膚灼傷或發炎、臉部凹陷和組織受損、不對稱或治療效果不均、膠原蛋白受損反而更鬆弛，所以民眾有此需求，應找尋專業醫師，可避免燙傷、凹陷及不對稱等風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中