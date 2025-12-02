健康網》床蝨不是便宜旅館才有 醫教你判斷床蝨蹤跡

專家表示，住五星級飯店也可能有床蝨，床蝨檢查要點曝，行李比床還危險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多民眾打算趁連假到日本旅行，欣常美麗風景之餘，更要小心床蝨上身，跟著你趴趴走。林口長庚醫院皮膚科醫師吳明穎公開遠離床蝨的自我保護方法，尤其是行李比床還危險，是床蝨最常搭乘的「交通工具」，進入旅館後先檢查床墊四角、床頭板縫隙有無黑點（殼），離開前再次檢查行李縫隙。

吳明穎在粉絲專頁「皮膚科 吳明穎醫師」發文分享，無論你住的是APA、東橫INN，床蝨都不是「便宜旅館才會有」的問題。它們不靠髒亂生存，而是靠「旅客流動」被帶到各種地。

她歸納4項快速的常見誤區，提供要出門旅行的民眾參考：

●豪華、乾淨的旅館也可能有床蝨（跟衛生無關）

床蝨靠「搬運」不是靠垃圾存活；翻房率越高的飯店反而更可能遇到。

●許多人被叮咬後「完全沒癢」

所以睡得好也不代表一定安全，約30–40%叮咬者反應不明顯。

●床蝨不是靠房間髒亂找你

床蝨靠「你的CO₂ 和體溫」，所以行李箱放在浴室最安全。

●行李比床還危險

行李是床蝨最常搭乘的「交通工具」，尤其是縫隙、拉鍊、布套邊邊，打包時一定要認真檢查。

如何判斷有無床蝨出沒？吳明穎提到，看到蟲體，床邊易有斑斑血跡，仔細尋找可以看到透明的殻或是蛋；連續的3-4個鋸齒型叮咬，早上起床時出現連續排列的癢疹；旅館內聞到發霉味，床蝨費落蒙聞起來像覆盒子。

吳明穎公開旅館1分鐘自我保護法：

●行李放浴室或桌面

●先檢查床墊四角、床頭板縫隙有無黑點／殼

●離開前再次檢查行李縫隙

●回國後衣物高溫烘乾最有效

