健康網》布魯斯威利妻：未來將捐尫大體 供醫學研究額顳葉型失智



好萊塢演員布魯斯威利罹患額顳失智症（FTD）和失語症，她的妻子艾瑪赫明已表示，將在布魯斯威利身後捐出大體供醫學研究。成功大學細胞生物與解剖學研究所資料顯示，若已先進行器捐，則無法再進行大體捐獻。（美聯社）

〔健康頻道／綜合報導〕好萊塢演員布魯斯威利（Bruce Willis）罹患額顳失智症（FTD）和失語症，他的妻子艾瑪赫明（Emma Heming）在新書上，除了描述丈夫的心路歷程，也透露要捐出他的腦，讓專家能更深入研究額顳葉型失智症。根據台灣大體捐獻，遺體不得有大傷口，但可接受生前已治癒且癒合者。

台灣器捐優先後 不再接受大體捐獻

根據中國醫藥大學附設醫院衛教資料指出，額顳葉失智症屬於進展緩慢的神經退化性疾病之一，不同於阿茲海默症以記憶缺損為主要表現，而是以行為異常、執行功能缺損或語言障礙為早期表徵。其主要的解剖神經病理變化為皮質額顳葉退化。

在1892年有一位早發型失智症病人伴隨失語症，死後解剖發現左側顳葉萎縮。1911年發現阿茲海默症的德國醫師Alois Alzheimer提出，在額顳葉失智症病人身上發現特殊的畢克氏體（Pick bodies），當時畢克氏症（Pick's disease）被視為額顳葉失智症的另一個別稱。

最常見的早期症狀為情緒異常、人格改變與執行功能缺損。家人可觀察到病患個性改變（可能變得被動、冷漠無情，也可能變得焦慮緊張、急躁或衝動、出現強迫意念或行為）、衛生習慣變差、對於過去熱衷的運動或興趣變得索然無味，有些人甚至會逃避社交場合，這些症狀有時會被誤診為憂鬱症。

有關台灣大體捐贈，成功大學細胞生物與解剖學研究所大體捐贈資料指出，大體捐獻不得有大傷口，也就是剛動完手術、車禍死亡、墜樓、刀械自殺等，且須滿18歲以上。

很重要的是，大體捐獻與器官捐贈可同時簽署同意書，但往生時以器官捐贈為優先，器官移植後，則無法再行捐獻大體；但經評估無法捐贈器官時方才進行大體捐獻。但唯一例外，捐贈眼角膜後，亦可進行大體捐獻。大體捐獻在過世後24小時內均可接受。

