突破性心臟修復技術 微針貼片輸送IL-4新利器

美國推出1種新型微針貼片可將白血球介素-4（IL-4）直接輸送到受損的心臟組織中，幫助心臟在心臟病發作後重建。圖為心臟病示意圖。（擷自X@FirstDoctor）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國推出1種新型微針貼片可將白血球介素-4（IL-4）直接輸送到受損的心臟組織中，幫助心臟在心臟病發作後重建。此研究發表於《細胞生物材料》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，心臟病發作時，心臟部分區域的血液供應中斷，受影響區域的細胞失去氧氣和營養並開始死亡。為了穩定心臟，身體會形成疤痕組織，但這些疤痕組織無法像健康肌肉一樣收縮。隨著時間的推移，剩餘的肌肉必須更加努力工作，最終可能導致心臟衰竭。

請繼續往下閱讀...

對此美國德州農工大學研究團隊研發出1種貼片，有望促進心臟病發作後的心臟修復。此貼片採用特殊的微針系統，將治療分子直接輸送到受損的心臟組織，促進修復並改善心臟整體功能，同時最大限度地減少對身體其他部位的影響。

這種可生物降解貼片中的每根微針都含有充滿IL-4的微小分子，IL-4是一種在調節免疫系統中發揮重要作用的分子。貼片貼在心臟上後，微針會溶解並將IL-4直接釋放到受損區域，從而創造有利於組織修復的條件。

此療法能夠促使被稱為巨噬細胞的免疫細胞從促炎狀態轉變為促進癒合狀態。這類轉變有助於減少疤痕形成，並改善心臟的長期預後。研究團隊強調，身為關鍵的巨噬細胞可以加劇發炎，也可以幫助心臟修復，而IL-4有助於將它們轉化為輔助細胞。

值得注意的是，早期利用IL-4修復心臟的嘗試取決於將其注射到血液中，但這種方法會對其他器官造成不良影響。而新型貼片避免了該問題，它能將​​IL-4集中在受損區域，而非擴散到全身。

目前，貼敷該貼片需要進行開胸手術。研究團隊希望研發出1種可以透過細管輸送的版本，這將使此治療方法在實際醫療環境中更容易使用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法