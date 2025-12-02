自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》放屁多代表生病嗎？ 醫揭5危險訊號

2025/12/02 08:21

專家表示，放屁是腸道在運作的自然生理反應，一天10-25次都屬正常範圍；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，放屁是腸道在運作的自然生理反應，一天10-25次都屬正常範圍；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕常放屁代表生病了嗎？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，放屁本來就是腸道在運作的自然生理反應，一天10-25次都屬正常範圍，但若屁的「頻率、味道或伴隨症狀」突然改變，反而可能是腸道健康亮起警訊，建議及早檢查。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，放屁，不是丟臉，反而是生命化學反應的表現，屁多意味著腸道菌工作很認真。放屁的來源主要包括吞入的空氣、腸道菌發酵食物纖維產生的氣體，以及腸黏膜無法完全吸收的碳水化合物（如FODMAP：洋蔥、蒜、豆類、蘋果、小麥）。人體會排出二氧化碳、氫氣、甲烷，以及少量帶有臭味的硫化物，而這些組合就形成了每天反覆排出的氣體。

不過，黃軒提醒，如果出現「5種異常的屁」，就要提高警覺：

●突然變得特別會放屁，並伴隨腹脹或腹痛

常見原因包括暫時性乳糖不耐或FODMAP不耐，例如喝牛奶、吃洋蔥、蒜頭或麵粉類時特別容易脹氣。

●屁臭到像生化武器

臭味不是量多，而是含硫化物（H₂S）偏高。最常見原因是高蛋白飲食（健身族常中招），與腸道菌組成失衡。

●放屁變多同時拉肚子

可能是腸躁症、腸道感染、食物中毒或抗生素造成的菌相失衡。研究顯示，腸躁症患者腸道內的氣體量可達一般人的2-3倍。

●吃東西後立刻瘋狂放屁

可能是小腸細菌過度生長（SIBO），常伴隨腹脹、便秘與腹瀉交替，甚至脹到像懷孕。

●放屁突然變少卻反而腹脹得嚴重

可能與便秘、腸阻塞或腸道動力異常有關，如果連打嗝都變少、肚子硬又痛，最好直接去急診。

針對改善方法，黃軒建議先從飲食調整做起，包括：減少FODMAP（洋蔥、蒜、豆類、蘋果、小麥）；慢慢吃，不講話不滑手機（減吞氣量）；少喝氣泡飲；高蛋白飲食者加蔬菜與益生元纖維；規律排便，同時每天走 20分鐘，促進腸道蠕動。

黃軒總結，常放屁不代表生病，但屁的變化才是最重要的線索。一旦有上述的情況，不要忽略身體的求救警訊，進一步諮詢看腸胃科醫師，比較安心。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中