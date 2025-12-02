健康網》放屁多代表生病嗎？ 醫揭5危險訊號

專家表示，放屁是腸道在運作的自然生理反應，一天10-25次都屬正常範圍；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕常放屁代表生病了嗎？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，放屁本來就是腸道在運作的自然生理反應，一天10-25次都屬正常範圍，但若屁的「頻率、味道或伴隨症狀」突然改變，反而可能是腸道健康亮起警訊，建議及早檢查。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，放屁，不是丟臉，反而是生命化學反應的表現，屁多意味著腸道菌工作很認真。放屁的來源主要包括吞入的空氣、腸道菌發酵食物纖維產生的氣體，以及腸黏膜無法完全吸收的碳水化合物（如FODMAP：洋蔥、蒜、豆類、蘋果、小麥）。人體會排出二氧化碳、氫氣、甲烷，以及少量帶有臭味的硫化物，而這些組合就形成了每天反覆排出的氣體。

不過，黃軒提醒，如果出現「5種異常的屁」，就要提高警覺：

●突然變得特別會放屁，並伴隨腹脹或腹痛

常見原因包括暫時性乳糖不耐或FODMAP不耐，例如喝牛奶、吃洋蔥、蒜頭或麵粉類時特別容易脹氣。

●屁臭到像生化武器

臭味不是量多，而是含硫化物（H₂S）偏高。最常見原因是高蛋白飲食（健身族常中招），與腸道菌組成失衡。

●放屁變多同時拉肚子

可能是腸躁症、腸道感染、食物中毒或抗生素造成的菌相失衡。研究顯示，腸躁症患者腸道內的氣體量可達一般人的2-3倍。

●吃東西後立刻瘋狂放屁

可能是小腸細菌過度生長（SIBO），常伴隨腹脹、便秘與腹瀉交替，甚至脹到像懷孕。

●放屁突然變少卻反而腹脹得嚴重

可能與便秘、腸阻塞或腸道動力異常有關，如果連打嗝都變少、肚子硬又痛，最好直接去急診。

針對改善方法，黃軒建議先從飲食調整做起，包括：減少FODMAP（洋蔥、蒜、豆類、蘋果、小麥）；慢慢吃，不講話不滑手機（減吞氣量）；少喝氣泡飲；高蛋白飲食者加蔬菜與益生元纖維；規律排便，同時每天走 20分鐘，促進腸道蠕動。

黃軒總結，常放屁不代表生病，但屁的變化才是最重要的線索。一旦有上述的情況，不要忽略身體的求救警訊，進一步諮詢看腸胃科醫師，比較安心。

