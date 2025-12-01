「大豆油」恐透過代謝機制致胖 美研究：亞麻油酸成推手

最新研究發現，大豆油可能透過代謝機制促進肥胖，而不僅是熱量問題；圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕大豆油是美國乃至全球最廣泛使用的食用油之一，一項發表於《脂質研究期刊》（Journal of Lipid Research）的最新研究顯示，大豆油可能不僅因高熱量而導致肥胖，其主要成分在人體內的代謝過程，或許才是促進體重增加的關鍵推手。

據《福斯新聞》（Fox News）報導，加州大學河濱分校（UCR）的研究團隊發現，大豆油富含一種名為「亞麻油酸」（linoleic acid）的Omega-6脂肪酸。當人體攝取亞麻油酸後，會將其分解為名為「氧化脂質」（oxylipins）的分子。研究顯示，體內氧化脂質的含量過高，與肥胖有著密切關聯。

為了驗證此機制，研究人員使用了一種基因改造小鼠，這些小鼠的肝臟調節基因經過修改，導致其將亞麻油酸轉化為氧化脂質的酵素活性較低。實驗結果令人震驚：在餵食同樣富含大豆油的飲食下，這群酵素活性較低的小鼠，其體重增加幅度遠低於正常小鼠，且肝臟更為健康。

這項發現暗示，問題可能不在於油脂本身的熱量，而是身體將這些脂肪酸轉化為何種物質。UCR生物醫學科學家迪奧（Sonia Deol）指出：「這可能是理解為何在同樣攝取高大豆油飲食的情況下，某些人比其他人更容易發胖的第一步。」這類代謝酵素在人類體內同樣存在，且其活性會因遺傳、飲食和其他因素而異。

大豆油無所不在 加工食品是大宗

大豆油因價格低廉且風味中性，成為家庭、餐廳及加工食品業的首選用油，廣泛存在於包裝零食、速食與油炸食品中。這意味著現代人可能在不知不覺中攝取了大量的亞麻油酸，進而導致體內氧化脂質堆積。

不過，研究團隊也強調，這項研究目前僅在小鼠身上進行，人類的代謝系統更為複雜，不能直接斷言大豆油「必然」導致人類肥胖。然而，這項研究確實提出了一個超越單純熱量計算的新觀點：高亞麻油酸油品的攝取，可能透過生化路徑影響體重控制。

