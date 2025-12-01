自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

「大豆油」恐透過代謝機制致胖 美研究：亞麻油酸成推手

2025/12/01 15:54

最新研究發現，大豆油可能透過代謝機制促進肥胖，而不僅是熱量問題；圖為示意圖。（圖取自freepik）

最新研究發現，大豆油可能透過代謝機制促進肥胖，而不僅是熱量問題；圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕大豆油是美國乃至全球最廣泛使用的食用油之一，一項發表於《脂質研究期刊》（Journal of Lipid Research）的最新研究顯示，大豆油可能不僅因高熱量而導致肥胖，其主要成分在人體內的代謝過程，或許才是促進體重增加的關鍵推手。

據《福斯新聞》（Fox News）報導，加州大學河濱分校（UCR）的研究團隊發現，大豆油富含一種名為「亞麻油酸」（linoleic acid）的Omega-6脂肪酸。當人體攝取亞麻油酸後，會將其分解為名為「氧化脂質」（oxylipins）的分子。研究顯示，體內氧化脂質的含量過高，與肥胖有著密切關聯。

為了驗證此機制，研究人員使用了一種基因改造小鼠，這些小鼠的肝臟調節基因經過修改，導致其將亞麻油酸轉化為氧化脂質的酵素活性較低。實驗結果令人震驚：在餵食同樣富含大豆油的飲食下，這群酵素活性較低的小鼠，其體重增加幅度遠低於正常小鼠，且肝臟更為健康。

這項發現暗示，問題可能不在於油脂本身的熱量，而是身體將這些脂肪酸轉化為何種物質。UCR生物醫學科學家迪奧（Sonia Deol）指出：「這可能是理解為何在同樣攝取高大豆油飲食的情況下，某些人比其他人更容易發胖的第一步。」這類代謝酵素在人類體內同樣存在，且其活性會因遺傳、飲食和其他因素而異。

大豆油無所不在 加工食品是大宗

大豆油因價格低廉且風味中性，成為家庭、餐廳及加工食品業的首選用油，廣泛存在於包裝零食、速食與油炸食品中。這意味著現代人可能在不知不覺中攝取了大量的亞麻油酸，進而導致體內氧化脂質堆積。

不過，研究團隊也強調，這項研究目前僅在小鼠身上進行，人類的代謝系統更為複雜，不能直接斷言大豆油「必然」導致人類肥胖。然而，這項研究確實提出了一個超越單純熱量計算的新觀點：高亞麻油酸油品的攝取，可能透過生化路徑影響體重控制。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中