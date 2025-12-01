自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》全聯台灣鯛魚排4千包恐下肚 專家：日本鰻25日肉質才零檢出

2025/12/01 14:11

全聯販售的台灣鯛魚排被驗出「恩氟喹啉羧酸」，若食用過量將有中毒症候，包括嗜睡、緊張性全身痙攣、呼吸困難、褥瘡及運動失調等。（高雄市衛生局提供）

全聯販售的台灣鯛魚排被驗出「恩氟喹啉羧酸」，若食用過量將有中毒症候，包括嗜睡、緊張性全身痙攣、呼吸困難、褥瘡及運動失調等。（高雄市衛生局提供）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣鯛魚排（大）又出問題，高雄市衛生局在10月間至全聯高雄路竹中正店抽驗，檢出「不得檢出」的動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm，11月27日要求下架。

根據嘉義大學獸醫學系研究所曾做過「恩氟喹啉羧酸 （Enrofloxacin） 在日本鰻之殘留性試驗」，經由口服投藥5日後，日本鰻在肝臟、腎臟、肌肉及血清中殘留濃度高，尤其在8小時檢出量最高，至768小時（32天）投藥後，肝臟、腎臟及血清仍可測出恩氟喹啉羧酸，肌肉於投藥600小時（25日）則檢測不出。

經高雄市衛生局查驗，全聯全高雄市分店共進貨4488包，已售出4080包、下架408包，產品的上游來源是來自雲林縣。全聯並已公告啟動退換貨機制。根據消費者基金會曾指出，中毒症候包括嗜睡、緊張性全身痙攣、呼吸困難、褥瘡及運動失調等。

在《動物用藥殘留標準》中，「恩氟喹啉羧酸」可以有限量殘留的動物種類為牛、豬及家禽類，依殘留部位不同其限量也不一樣，是一種合成的廣效性殺菌劑，屬合法的動物用藥，但未核准使用於水產品。

消基會呼籲，養殖業合法使用核准藥品，除了必須考慮動物對象、年齡、劑量等之外，還必須遵守停藥期，如此才能確保產品安全衛生，同時建議販售業者向大盤或供應商索取自主檢驗報告。

漁業署表示，台灣鯛為全年盛產的主要國產養殖魚種，無論是乾煎、紅燒、清蒸及燒烤等都適合，因脂肪含量低，更含有豐富菸鹼酸及胺基酸，是優質的蛋白質來源，適合全家大小食用。此外，臺灣鯛魚片每100公克的蛋白質含量就有18.2g，含量相較勝過嫩豆腐、無糖豆漿、牛肉等常見的蛋白質食物，選擇美味的臺灣鯛，肉質細膩好吸收。

