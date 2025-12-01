新北市65歲長輩破80萬人 侯友宜推「10大友善樂齡政策」迎新世代

新北市板橋區三民社區發展協會於攤位合影，現場販售親手製作的蘿蔔糕。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市府今天在新北市民廣場舉辦「80萬銀力耀新北、幸福城市耶誕盛典」活動，安排社區關懷據點長輩展演，與市集攤位，市長侯友宜表示，新北市65歲以上長輩現已逾80萬人，邁入超高齡時代，市府推出「10大友善樂齡政策」，像提前完成120家日照中心建置，以更完整的支持系統，迎接新時代。

新北市府各局處與社區、協會共同在活動場地設攤，有闖關互動、美食等體驗以及長輩展演，活動從今早10點半持續到今午4點，開場由「新北市花雅戲曲藝術教育推廣協會」演出京劇《楊門女將》，過戲劇陪伴長輩，象徵「愈老彌堅」。

新北市長侯友宜致贈禮品給長輩代表涂福增。（記者黃政嘉攝）

侯友宜表示，截至今年12月，新北市65歲以上長輩已突破80萬，占總人口約20％，正式進入超高齡社會，市府近年超前部署，推出「10大亮點友善樂齡政策」，包括里里銀髮俱樂部、633處社區照顧關懷據點持續擴點、提前完成120家日照中心，並朝130家邁進、敬老愛心卡升級、6都首創長照處、學習無齡共學城市、全齡社宅、職場續航力計畫、友好行無障礙交通，以及全國首創銀髮電競銀髮專班等。

活動邀請新北市2位長輩代表參與，86歲陳國禎，昔擔任社區據點「動健康」老師10多年，她分享，最開心的是看著許多原本封閉、害羞的長輩，因為據點活動而慢慢走出家門，愈動愈開心、健康；另1位將滿95歲的涂福增是愛福家協會榮譽理事長，長年投入社區服務，並固定到關懷據點與銀髮俱樂部，他說活動多、朋友多，生活就不孤單。

新北市花雅戲曲藝術教育推廣協會演出京劇《楊門女將》。（記者黃政嘉攝）

