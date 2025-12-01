自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》台灣鯛首度檢出「動物用藥」 專家揭「抗藥性」隱憂

2025/12/01 13:07

全聯販售的台灣鯛檢出不得用在水產品上的動物藥品恩氟喹啉羧酸0.028ppm。（高雄衛生局提供）

全聯販售的台灣鯛檢出不得用在水產品上的動物藥品恩氟喹啉羧酸0.028ppm。（高雄衛生局提供）

〔健康頻道／綜合報導〕全聯販售的台灣鯛魚排被檢出不可用在水產品的動物藥物「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm，已啟動下架。毒理專家招名威指出，恩氟喹啉羧酸是一種合成的廣效性殺菌劑，不能使用於水產，一旦人體長期攝取水產體內的這些抗細菌的藥，會造成人體對細菌的抗藥性，如果面臨到生病治療，將變得困難，的確要小心謹慎。

全聯販售的台灣鯛魚排被檢出不可用在水產品的動物藥物「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，農業部漁業署今（1日）表示，這是第一次在我國生產的台灣鯛驗出該藥物殘留，已溯源該台灣鯛養殖廠在雲林，並於今日發公文予雲林縣府要求全場移動管制並展開調查。

關於這起事件，招名威表示，台灣鯛檢出恩氟喹啉羧酸，這本不該出現在水產品上的動物藥品，目前驗出的劑量0.028ppm，可能會造成民眾全身痙攣、呼吸困難、腹瀉，或是腸胃不適等症狀。如果民眾不小心將恩氟喹啉羧酸這樣的殺菌劑吃下肚，它會隨著時間代謝出體外。

招名威提醒，恩氟喹啉羧酸可以用在牛或羊的陸生動物身上，而不能使用在水產，原因是使用在魚等水產上，水產生活在水中會讓藥的藥效減弱，而無法有效殺死存在水產體內的細菌，久而久之會導致水產產生了細菌的抗藥性。而人體一旦不小心將這些水產吃下肚，也會產生抗藥性的疑慮，未來如果面臨生病治療時，將變得越來越困難，的確要小心謹慎。

