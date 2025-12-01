全聯「鯛魚排」檢出動物用藥 毒物科醫師：恐傷生殖細胞造成不孕

全聯銷售的台灣鯛魚排被高雄市衛生局檢出含動物用藥。（高雄市衛生局提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕高雄市衛生局抽驗市售水產品，在全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排」檢出不得驗出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm，對此，中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮指出，「恩氟喹啉羧酸」有神經、心臟毒性，平常劑量就會腸胃道不適，長期食用會對關節，肝腎功能造成傷害，更進一步還會傷害生殖細胞，可能造成不孕。

恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）為合成的廣效性抗生素，常用在治療牛、猪及家禽沙門氏及大腸桿菌症、巴斯德桿菌菌症及霉漿菌感染，不過，人體食用會導致腸胃不適、嗜睡、緊張性全身痙攣、呼吸困難等症状，嚴重還會影響腎功能，洪東榮進一步解釋說，臨床上會傷害生殖細胞、造成不孕。

