健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》台灣鯛首度檢出「動物用藥」 過量使用恐傷腎

2025/12/01 12:07

全聯販售的台灣鯛檢出不得用在水產品上的動物藥品恩氟喹啉羧酸0.028ppm。（高雄衛生局提供）

全聯販售的台灣鯛檢出不得用在水產品上的動物藥品恩氟喹啉羧酸0.028ppm。（高雄衛生局提供）

〔健康頻道／綜合報導〕全聯販售的台灣鯛魚排被檢出不可用在水產品的動物藥物「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm，已啟動下架，農業部漁業署今（1日）表示，這是第一次在我國生產的台灣鯛驗出該藥物殘留。事實上，恩氟喹啉羧酸是一種合成的廣效性殺菌劑，過量使用可能會導致腸胃不適並影響腎功能。

農業部漁業署今（1日）表示，這是第一次在我國生產的台灣鯛驗出該藥物殘留，已溯源該台灣鯛養殖廠在雲林，並於今日發公文予雲林縣府要求全場移動管制並展開調查。

恩氟喹啉羧酸為一種氟奎諾酮類（fluoroquinolone）抗生素，具有廣效性抗菌作用，可對抗革蘭陽性菌、革蘭陰性菌及黴漿菌， 我國規定該藥物可用於牛豬及家禽等，但禁止使用在水產品，若該用藥攝取過量會對人體腎臟等有風險。

此外，消基會過去針對市面常出現的水產進行調查，檢驗動物用藥殘留狀況。也曾在超市販售的「黃花魚」檢出非核准使用於水產的「恩氟喹啉羧酸（殺菌劑）」。

消基會曾經說明，在《動物用藥殘留標準》中「恩氟喹啉羧酸」可以有限量殘留的動物種類為牛、豬及家禽類，但未核准使用於水產品，過去主管機關抽驗的黃魚產品中出現過，中毒症候包括緊張性全身痙攣、嗜睡、呼吸困難等，值得民眾注意。

