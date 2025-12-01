自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

台灣愛滋新增人數「創22年新低」 羅一鈞：今年可望跌破900人

2025/12/01 13:25

羅一鈞今天出席「突破迷思 愛不迷失」世界愛滋日記者會。（疾管署提供）

羅一鈞今天出席「突破迷思 愛不迷失」世界愛滋日記者會。（疾管署提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台灣愛滋疫情今（1）日傳出好消息，疾管署署長羅一鈞稍早出席世界愛滋日「突破迷思 愛不迷失」記者會時宣布，預估截至今年底，台灣愛滋新增感染人數可望「跌破900人」，創下22年新低，比去年減少約15%，顯示國內防治策略正持續發揮效果。

羅一鈞表示，台灣愛滋疫情自107年起已呈穩定下降，今年截至10月新增感染為744人，較去年同期少89人、下降11%；截至11月底累計為810多人，較去年同期減少108人，下降11.8%，再度顯示感染規模逐年縮小。

羅一鈞指出，目前台灣愛滋防治成效指標達到「92-96-95」，包括92%感染者知道自己感染、96%已知感染者接受治療、95%治療者成功抑制病毒量，全面優於全球平均數「87-89-94」。但仍有約8%的人不知道自己感染，因此提升篩檢與治療銜接，是明年最重要的任務。

為了讓感染數持續下降，羅一鈞宣布多項擴充措施，包括將公費PrEP（暴露前預防性投藥）名額從現行8000擴大到9500人次，全台提供友善服務的院所將從21家增加至63家，期望明年新增感染能降到800人以下。他說：「我們的目標不只是壓低數字，而是把那些已感染卻不自知的人找出來，協助他們接受治療，避免進一步傳播。」

