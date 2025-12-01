選對食物避免便秘！ 地中海與植物性飲食有助預防慢性便秘

1項研究發現，隨著年齡增長，人們的飲食方式可能會對自身是否會患上慢性便秘起到重要作用。圖為示意圖。（擷自shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項研究發現，隨著年齡增長，人們的飲食方式可能會對自身是否會患上慢性便秘起到重要作用。該研究被發表在胃腸病學期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，美國麻州總醫院（Mass General Brigham）的研究人員進行1項比較5種常見飲食方式的研究，他們分別是地中海飲食、植物性飲食、低碳水化合物飲食、西式飲食和發炎性飲食。此研究追蹤了超過9萬6000名成年人飲食習慣，對他們進行數年的隨訪，以評估飲食方式如何影響便秘的發生機率。

請繼續往下閱讀...

分析結果表明，經常食用地中海飲食或植物性飲食的人患便秘的風險較低，經常食用西式飲食或發炎性飲食的人更容易出現慢性便秘，而低碳水化合物飲食則沒有表現出明顯影響。

雖然健康飲食可緩解便秘症狀是眾所周知，但此研究首次證實，某些飲食模式可能有助於從源頭預防慢性便秘的發生。

研究資深作者、麻省總醫院胃腸病科醫學博士斯托勒（Kyle Staller）表示，結果表明隨著年齡的增長，某些健康飲食除了已知的對心血管有益之外，還可能為人們的腸道帶來其他益處。

斯托勒指出，人們一直認為健康飲食的益處主要來自膳食纖維，但此研究表示地中海飲食或植物性飲食對便秘的益處與膳食纖維的攝取無關。

斯托勒強調，富含蔬菜、堅果和健康脂肪的飲食可能有助於預防中老年人的慢性便秘，若是受便秘所苦的人可嘗試調整飲食習慣。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法