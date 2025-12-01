健康網》摩根費里曼公開88歲長壽秘訣 並透露「最怕」的事

好萊塢知名演員摩根弗里曼（右）即將迎來90歲，依然活躍在電影圈。（圖取自Morgan Freeman臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕好萊塢知名演員摩根弗里曼（Morgan Freeman）即將迎接90歲，依然活躍在電影圈，不僅主演電影，還用他獨特的嗓音為影片配音。他的演藝生涯已經跨越60年，而且他並沒有打算退休。他的長壽秘訣就是「持續動起來」，他酷愛高爾夫，最怕的就是不能繼續從事這項運動。

《CNBC》報導，摩根弗里曼現年88歲，他透露自己長壽秘訣就在於，每天早上堅持起床，堅持去健身房鍛煉，堅持服用維生素，堅持服用處方藥，並且堅持運動。他強調：「堅持運動，這就是一切的秘訣。」

而弗里曼也確實身體力行這些，今年他在《出神入化3》（Now You See Me 3）中再次飾演薩迪厄斯布拉德利（ Thaddeus Bradley ）這個角色。百歲老人以及80歲以上的人常建議，要保持活躍，不要輕易退休。

弗里曼在空閒時，其所做的很多事情都符合他的長壽秘訣，也就是「持續保持運動」。他熱愛打高爾夫，而且認為這項運動對他這個年紀來說非常適合。

弗里曼說：「在我這個年紀，高爾夫能讓你活動最多。走路、彎腰、揮桿、偶爾罵個兩句，這對年長者來說是很棒的運動。」快 90 歲的他，最擔心的是年齡是否會影響他繼續從事這項最愛的運動。

在演藝生涯中，弗里曼做出的另一個重要選擇，是不讓得獎影響自己的心態。即使他在 2005年拿下奧斯卡，他也沒有因此自滿，他對現在的後輩演員也給出同樣的建議。

