自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

食用油用得對比買得貴重要！ 營養師推不踩雷挑油4原則

2025/12/01 11:14

選用富含 Omega-3、Omega-9 的油品，且依其特性使用，才能吃得健康。（台南市立醫院提供）

選用富含 Omega-3、Omega-9 的油品，且依其特性使用，才能吃得健康。（台南市立醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕在健康意識提升的現今社會，「吃對油」已成為家庭飲食的重要關鍵。台南市立醫院營養師表示，日常使用的油品看似普通，但脂肪酸組成卻深深影響身體代謝、心血管健康與慢性疾病風險，若能挑選合適的油脂，不僅可減輕身體負擔、也能讓飲食更加安全。

台南市立醫院營養師鄭婉苓表示，選油時最重要的是「脂肪酸比例」，依美國心臟學會建議，飲食中多元不飽和脂肪酸、單元不飽和脂肪酸與飽和脂肪酸的理想比例為1：1.5：0.8；Omega-3、Omega-6、Omega-9 則以1：1：3 最為均衡。多元與單元不飽和脂肪酸可幫助維持代謝、支持心血管健康，值得民眾優先選擇。

面對超市中眾多油品，鄭婉苓整理選油的4大重點：1.優先選具有檢驗與認證的產品，確認是否通過相關安全檢驗，有助提升油品的可靠度；2.選擇信譽佳、標示完整的品牌，避開標示不清或來源不明的產品，選擇品質把關嚴謹的品牌更安心。

3.以不飽和脂肪酸為主要依據：依脂肪酸建議比例挑油，有助保護心血管與維持代謝平衡；4.多選富含 Omega-3、Omega-9 的植物油：如亞麻仁油、橄欖油、苦茶油，能降低慢性發炎與氧化壓力，是家庭常備的健康油。

鄭婉苓提醒，油品需依特性正確使用，亞麻仁油適合涼拌、不耐高溫；橄欖油適合中低溫料理；苦茶油耐熱佳，適合熱炒。日常建議以蒸、煮、燉、涼拌等方式取代油炸與高溫煎炒，避免重複使用煎炸過的油，以減少氧化物質帶來的身體負擔，而且油脂不是吃越少越好，而是要「吃對種類、用對方式」，只要掌握挑油原則並正確烹調，就能守護全家人的健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中