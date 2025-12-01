自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

響應世界愛滋日 高市宣導匿名篩檢及接種M痘疫苗

2025/12/01 10:54

衛生局人員於上週六高雄同志大遊行時，同步宣導愛滋匿名篩檢服務。（高雄市衛生局提供）

衛生局人員於上週六高雄同志大遊行時，同步宣導愛滋匿名篩檢服務。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕今12月1日是世界愛滋病日，響應今年主題「破除迷思，愛不迷失」，高雄市衛生局於高雄同志大遊行現場，攜手醫療院所及民間團體提供愛滋匿名篩檢及M痘疫苗接種服務，宣導正確愛滋防治知識。

根據衛生福利部疾病管制署統計，截至今年10月底，全國本國籍新確診通報愛滋病確診個案數較去年同期降幅約10.7%，且2024年的防治成效指標達92-96-95（即92%感染者知道自己感染、96%已知感染者接受治療、95%接受治療者病毒量成功抑制），均優於全球平均，顯示近年推動的預防、篩檢、治療、衛教宣導等全方位愛滋防治策略成果見效。

衛生局表示，愛滋病毒主要透過性行為、血液及母子垂直等方式傳染，無法經由空氣、飛沫或是日常握手、擁抱、共餐、共用廁所或辦公設備等途徑傳染，「現代醫療進步，愛滋病已是一種可控制的慢性疾病！」感染者只要規律接受治療即可正常生活與工作。

為宣導及防治愛滋病，衛生局於高雄同志大遊行當日提供愛滋匿名篩檢與M痘疫苗接種服務，並向民眾宣導「U=U （Undetectable = Untransmittable）」的國際共識，也就是「測不到病毒量即不具傳染力」的正確愛滋防治知識，呼籲社會大眾支持「U=U」精神，破除大眾對疾病的迷思，增進對愛滋感染者的接納與包容，使感染者不再懼怕面對疾病，願意接受治療。

