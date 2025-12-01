自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

嘉市公費流感疫苗剩不到1萬劑 12/6開設2場接種站

2025/12/01 10:53

嘉市衛生局長廖育瑋呼籲，「左流右新、健康安心」左手接種流感疫苗，右手接種新冠疫苗，一次完成兩種疫苗接種。（資料照，記者丁偉杰攝）

嘉市衛生局長廖育瑋呼籲，「左流右新、健康安心」左手接種流感疫苗，右手接種新冠疫苗，一次完成兩種疫苗接種。（資料照，記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕今年流感疫苗打氣旺，嘉義市衛生局表示，截11月25日嘉市公費流感疫苗剩不到1萬劑，為鼓勵民眾接種，將於12月6日開設2場流感及新冠疫苗接種站，呼籲符合資格者把握機會接種。

衛生局表示，截至11月25日嘉市公費流感疫苗已接種9萬1455劑，較去年同期接種量增加12.5％，公費流感疫苗剩不到1萬劑，長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成流感及新冠疫苗接種，獲得保護力，降低感染後併發重症和死亡風險。

為守護市民健康，衛生局將於12月6日上午9至12時在東區體育館及下午2至5時在家樂福博愛店（博愛路二段461號B1用餐區）開設流感及新冠疫苗接種站。

東區體育館場次採預約制，即日起開放線上預約（預約網址: https://www.ymhospital.com.tw/nym/ym_influ/）；家樂福場次採隨到隨打；凡在此2場接種站完成接種疫苗之民眾，可獲得好禮1份，請符合接種資格民眾攜帶健保卡及相關證明文件踴躍接種。

衛生局提醒，接種疫苗後約需2週後才會產生保護力，請符合公費資格民眾儘早接種，保護自己與家人。有關流感及新冠疫苗合約醫療院所和社區接種站等相關訊息可至衛生局官查詢，也歡迎電洽衛生局詢問：05-2338066。

嘉市衛生局將於12月6日增設2場接種站，呼籲符合資格者把握機會施打。（記者丁偉杰翻攝）

嘉市衛生局將於12月6日增設2場接種站，呼籲符合資格者把握機會施打。（記者丁偉杰翻攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中