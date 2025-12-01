嘉市公費流感疫苗剩不到1萬劑 12/6開設2場接種站

嘉市衛生局長廖育瑋呼籲，「左流右新、健康安心」左手接種流感疫苗，右手接種新冠疫苗，一次完成兩種疫苗接種。（資料照，記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕今年流感疫苗打氣旺，嘉義市衛生局表示，截11月25日嘉市公費流感疫苗剩不到1萬劑，為鼓勵民眾接種，將於12月6日開設2場流感及新冠疫苗接種站，呼籲符合資格者把握機會接種。

衛生局表示，截至11月25日嘉市公費流感疫苗已接種9萬1455劑，較去年同期接種量增加12.5％，公費流感疫苗剩不到1萬劑，長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成流感及新冠疫苗接種，獲得保護力，降低感染後併發重症和死亡風險。

為守護市民健康，衛生局將於12月6日上午9至12時在東區體育館及下午2至5時在家樂福博愛店（博愛路二段461號B1用餐區）開設流感及新冠疫苗接種站。

東區體育館場次採預約制，即日起開放線上預約（預約網址: https://www.ymhospital.com.tw/nym/ym_influ/）；家樂福場次採隨到隨打；凡在此2場接種站完成接種疫苗之民眾，可獲得好禮1份，請符合接種資格民眾攜帶健保卡及相關證明文件踴躍接種。

衛生局提醒，接種疫苗後約需2週後才會產生保護力，請符合公費資格民眾儘早接種，保護自己與家人。有關流感及新冠疫苗合約醫療院所和社區接種站等相關訊息可至衛生局官查詢，也歡迎電洽衛生局詢問：05-2338066。

嘉市衛生局將於12月6日增設2場接種站，呼籲符合資格者把握機會施打。（記者丁偉杰翻攝）

