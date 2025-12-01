自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

梅山、番路衛生所將醫療送上山 台灣健康城市評選獲獎

2025/12/01 10:24

嘉義縣梅山、番路鄉衛生所守護偏鄉醫療獲獎。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣梅山、番路鄉衛生所守護偏鄉醫療獲獎。（嘉義縣政府提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣梅山鄉橫跨淺山、深山，就醫路程遙遠，梅山鄉衛生所與大林慈濟醫院合作，針對無法外出民眾提供居家醫療、安寧照護，陪伴鄉親走完人生最後旅程，落葉歸根；番路鄉衛生所不僅提供西醫診療，還在山區設立醫療巡迴點，提升就醫便利性，2所跨越山區資源不均障礙，將醫療送上山，日前在衛生福利部國民健康署「台灣健康城市暨高齡友善城市評選」獲獎肯定。

國健署日前公布「台灣健康城市暨高齡友善城市評選」結果，梅山衛生所「竹杖輕揚梅山情 健步共融世代行」獲「高齡友善城市類—無礙獎」，番路衛生所以「番路翻身 跨越醫缺的藩籬」獲「健康城市類—健康平等獎佳作」，嘉縣衛生局長趙紋華代表北上接受表揚。

縣衛生局表示，梅山鄉地區交通不便，衛生所除了以巡迴醫療車深入偏鄉，提供必要醫療照護，與大林慈濟醫院合作，讓有急症需求民眾能獲得即時協助；衛生所還推廣竹杖健走，鼓勵長輩就地取材走出戶外，成效獲肯定。

番路鄉僅2間西醫診所，番路衛生所是其中一間，成為重要的基層醫療守門員，衛生所尋求資源開設中西牙醫照護，在山區設立醫療巡迴點，提供村里就醫服務。

縣衛生局表示，梅山與番路衛生所展現高齡友善與健康平等理念，陪伴居民走過生命旅程，串聯醫療資源打造多元門診，將持續堅持這份精神，為縣民營造健康樂活的生活環境，感受到「嘉」的溫暖與支持。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中