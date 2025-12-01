健康網》「公主病」可改善 醫授3法減少3負面情緒

公主病非醫學上疾病，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，而僅是某些心理特質、依附風格或人格傾向；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕周遭是否有一種人，稍微沒把他放心上，他就會爆氣、落淚、崩潰，更常說：「你是不是不愛我了？」胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，這可能就大家所說的「公主病」。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，「公主病」非醫學診斷，而是某些心理特質、依附風格或人格傾向。

在醫學上看待所謂的「公主病」，具備以下幾個特質：

●劇場型人格特質（Histrionic traits）：

這類人情感外放、需要被注意、容易把小事放大。不是她愛演，而是她的情緒調節閾值真的比較低。

●焦慮型依附（Anxious attachment）：

焦慮依附者會放大威脅、對伴侶反應更敏感。容易焦慮的人，其生活中的小壓力、衝突，很容易被放大、變成情緒風暴或人際關係危機。

●輕度自戀傾向（Narcissistic traits）：

這類人常被誤會，她們其實不是壞心，只是認知世界中心點偏向自己。研究指出「被注意、被肯定、被崇拜」是自戀人格最核心的心理需求之一。而自戀者表面自信，但其實高度依賴「外界肯定」來維持脆弱的自我價值。

若自己意識到有「公主病」，黃軒指出，可以試試以下做法，改善一下：



1.情緒自動化訓練（Emotion labeling）：「把情緒講出來」能讓杏仁核降溫，減少爆炸反應。



2.建立「自我價值感」：每天花5分鐘寫下，「我做得好的事」，能逐步調整認知。



3. 關係界線訓練（Boundary setting）：不是冷落，而是清楚：「我愛你，但這件事我不能這樣做。」有研究證實清晰界線、能降低伴侶衝突！

