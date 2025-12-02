自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》長輩嗅覺變差 醫：恐是身體提早告知心臟有礙

2025/12/02 07:23

長輩感覺嗅覺有變差，台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，很可能是未來2-4年冠心病風險倍增的提早警告；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

長輩感覺嗅覺有變差，台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，很可能是未來2-4年冠心病風險倍增的提早警告；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕嗅覺變差，竟是隱藏的冠心症風險。台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述，2025年《JAMA Otolaryngology - Head & Neck Surgery》的大型研究，75歲以上長輩嗅覺變差，很可能是未來2-4年冠心病風險倍增的提早警告。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，嗅覺變差的人，往往同時伴隨營養變差、活動量下降、情緒低落、社交減少，而這些正是心血管疾病最典型的早期軌跡。

最重要的是，很多心臟病患者回頭回想，在發病前的1-3年，嗅覺其實就開始不對勁。

張家銘再引述，來自美國的「動脈粥樣硬化社區研究」（Atherosclerosis Risk in Communities Study）。
這個研究團隊追蹤了5千多位長者，平均75歲，追蹤長達9.6年，用12題嗅覺識別測試評估嗅覺。

嗅覺差的長者，在追蹤的前4年，得到冠心病的風險幾乎是嗅覺正常者的2倍。聞不到味道，有時比心電圖更早發現危險。

張家銘解釋，嗅覺神經高度依賴微血管的血流，任何微血管受損、動脈硬化、慢性發炎，都會第一時間反映在嗅覺。因此，嗅覺變差時，他也會提醒病人增加副交感神經的時間：慢走、深呼吸、曬太陽、自然香氣。這些能讓大腦、嗅覺、血管一起放鬆下來。

